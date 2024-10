Mark Rutte assegura a posição de chefe da OTAN.

Mark Rutte, ex-Primeiro-Ministro dos Países Baixos, foi nomeado como novo Secretário-Geral da NATO. Isso ocorre após Jens Stoltenberg, o norueguês, ter servido no cargo por quase uma década e agora estar passando o bastão em uma cerimônia na sede da NATO em Bruxelas.

Rutte declarou que apoiar a Ucrânia será uma de suas principais prioridades. Durante seu discurso em Bruxelas, ele enfatizou que a Ucrânia está no topo de sua lista de tarefas. Ele também destacou a necessidade da NATO fazer mais pela defesa coletiva e dissuasão, aumentar os gastos com defesa e estabelecer alianças mais fortes com países de terceiro mundo, incluindo aqueles na Ásia Oriental.

Quando questionado sobre as eleições dos EUA em início de novembro, Rutte mostrou uma atitude descontraída. "Não estou preocupado. Tive boas relações com ambos os candidatos por anos", compartilhou. Tendo trabalhado com Trump durante seu primeiro mandato de 2017 a 2021, Rutte deu-lhe crédito por empurrar para gastos mais altos, que resultaram em níveis atuais mais altos em comparação com quando ele assumiu o cargo.

Rutte também expressou sentimentos positivos em relação à candidata presidencial democrata Kamala Harris, elogiando sua "desempenho excepcional como Vice-Presidente" e seu status como uma "líder política altamente respeitada". Independentemente do resultado das eleições, Rutte garantiu que será capaz de manter uma relação de trabalho produtiva com quem quer que emergir como Presidente dos EUA.

A transição de poder foi marcada por uma cerimônia de passagem de testemunho hospedada pela sede da NATO em Bruxelas. Stoltenberg, que liderou a aliança por uma década, é relatado como se juntará à Conferência de Segurança de Munique após seu mandato. Após obter uma maioria de votos dos 32 países membros da NATO em junho, a nomeação de Rutte como Secretário-Geral foi confirmada.

Seus deveres como Secretário-Geral envolverão principalmente coordenar ajuda militar, mediar entre os estados membros em conflitos e preparar os membros europeus para maior autossuficiência.

