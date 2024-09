Marjorie Taylor Greene identifica o discurso extremista de Laura Loomer como uma questão significativa que não se alinha com o movimento MAGA.

Greene, uma republicana da Geórgia com sua própria história de comentários contenciosos e agressivos, reagiu após a congressista instar Loomer a eliminar uma publicação no X onde Loomer disse que, se Harris, que é meio-indiana, vencer, a Casa Branca terá aroma de curry e os discursos serão moderados por um call center. Greene considerou a postagem extremamente racista e declarou no X, "Isso não representa o presidente Trump."

Quando questionada pelo CNN's Raju se ela encorajaria Trump a se distanciar de Loomer, Greene respondeu, "Esta é uma eleição crucial. Não acho que ela possui a competência ou a mentalidade certa para aconselhar uma eleição presidencial crucial."

Esta situação serve como um sinal da divisão entre a extrema-direita à medida que a eleição presidencial se aproxima, revelando tensões e divisões entre os apoiadores de Trump sobre como o Partido Republicano e seu candidato presidencial devem abordar os eleitores.

Trump parece estar lutando com o cenário político que muda rapidamente e complexo, que foi perturbado pela nomeação de Harris como candidata presidencial democrata. Como resultado, Trump lançou uma série de declarações duras e desrespeitosas, ofensas raciais e teorias infundadas que alguns aliados e doadores próximos consideraram contraproducentes nos últimos dias.

Loomer acompanhou Trump em algumas viagens, frequenta eventos onde ele fala e, em muitas ocasiões, suas polêmicas publicações nas redes sociais parecem antecipar a próxima linha de ataque de Trump.

Loomer respondeu ao CNN sobre a publicação: "É interessante como a mídia tenta acusar-me falsamente de ser racista novamente. Esta mulher que está em vídeo cozinhando comida indiana e falando sobre sua afeição por curry com celebridades indianas."

Em relação a Loomer, Greene disse, "Tenho preocupações com sua retórica e seu tom hostil. Ela frequentemente ataca republicanos como eu e outros fortes apoiadores de Trump com uma atitude de ódio. Isso não representa o MAGA como um todo."

Greene acrescentou, "Decidi que era hora de falar. Acho que isso está errado. Não somos um partido de política de identidade. Devemos nos concentrar na política, não em atacar pessoas com base em sua raça."

Greene afirmou que compartilhou suas preocupações com Trump, mas recusou-se a revelar os detalhes de sua conversa pessoal.

Greene também enfrentou críticas por seus comentários raciais e agressivos ao longo de sua carreira política.

Crockett, uma representante democrata, criticou Greene, rotulando-a de "racista" após uma tensa reunião do Congresso que rapidamente se deteriorou em ataques pessoais. Greene comentou sobre a aparência de Crockett durante a reunião. "Acho que suas pestanas falsas estão interferindo no que você está lendo", disse Greene.

Crockett explicou aos repórteres, "É racismo puro e simples. Ela escolheu ser abertamente racista contra mim ontem."

Quando questionada pelo CNN's Phillip sobre por que ela considerava os comentários de Greene racistas, Crockett disse que Greene estava repetindo comentários racistas que ela frequentemente ouve de apoiadores do MAGA online e sentiu-se singularizada como mulher negra devido às suas pestanas.

A equipe de Greene respondeu na época dizendo, "A única membro que mencionou qualquer referência à cor foi a congressista Crockett."

Democratas, junto com alguns republicanos, votaram em 2021 para remover Greene de suas atribuições de comitê quando controlavam a câmara da Casa quando ela controlava a câmara da Casa devido à sua história de comentários incendiários e violentos no passado que causaram uma ampla reação dos democratas e dividiu os republicanos do Congresso.

Greene defendeu-se antes da votação no plenário da Câmara, tentando se distanciar da teoria da conspiração QAnon prejudicial e desmentida, que ela havia endossado anteriormente.

No meio da divisão política, Greene expressou preocupação com a retórica de Loomer, dizendo, "Seu tom hostil e frequentes ataques a republicanos não representam o MAGA como um todo."

Durante uma tensa reunião do Congresso, o comentário de Greene sobre as pestanas falsas de Crockett foi criticado como carregado de raça, levando a acusações de racismo contra a representante democrata.

