Marius Borg Hoiby comemorado com um abusador de substâncias condenado

Após sua última detenção por violar uma ordem de proteção e emitir uma ameaça de morte, mais detalhes pouco lisonjeiros sobre Marius Borg Høiby estão surgindo. Essas novas revelações lançam ainda mais uma luz desfavorável sobre o filho da Princesa Herdeira da Noruega, Mette-Marit.

Uso de substâncias, festas caóticas e atos de agressão contra mulheres - a confusão em torno de Marius Borg Høiby deixou uma mancha negra na dinastia real norueguesa nos últimos tempos. O enteado do Príncipe Herdeiro Haakon foi preso em 4 de agosto, após supostamente agredir sua parceira e danificar sua residência. Foi preso novamente em 13 de setembro, supostamente violando as ordens de restrição emitidas após sua prisão inicial em agosto e lançando ameaças de morte contra um terceiro durante uma conversa telefônica com sua suposta vítima.

Mais informações sobre a segunda detenção de Marius Borg Høiby agora vieram à tona. Novamente, elas servem apenas para macular o filho da Princesa Herdeira Mette-Marit de um relacionamento anterior. O motivo: sua prisão ocorreu em uma cabana de caça na província de Innlandet, na Noruega, onde Borg Høiby estava festejando com um criminoso condenado. De acordo com o jornal "Dagbladet", esse conhecido é um homem de 38 anos de Oslo que foi investigado pelas autoridades por lavagem de dinheiro há cerca de cinco anos. Durante uma busca em sua residência, os oficiais encontraram esteróides e 60g de cocaína. Ele foi condenado por posse de drogas e lavagem de dinheiro e atualmente enfrenta um novo julgamento por tráfico de drogas.

No entanto, o jovem de 27 anos parece imperturbável. "Marius ignora seu comportamento", disse uma fonte anônima de seu círculo ao jornal "Bild". "Esse amigo com quem ele passou mais tempo é uma bandeira vermelha tanto na casa real quanto para as autoridades. Marius já foi advertido várias vezes". Substâncias ilícitas e armas também foram encontradas na cabana de caça. No entanto, Marius e o homem de 38 anos, através de seus representantes legais, mantiveram sua inocência em relação a essas descobertas.

Após sua prisão inicial, Marius Borg Høiby inicialmente demonstrou arrependimento. "Minha dependência de drogas e meus diagnósticos não me absolvem do que... aconteceu", disse ele. Ele prometeu assumir a responsabilidade e contar a verdade às autoridades. No entanto, sua prioridade mais urgente era oferecer um pedido de desculpas à sua namorada. "Eu sei o impacto que meu comportamento teve neles", escreveu em um comunicado.

No entanto, parece que Høiby não está fazendo muito para reabilitar sua e a reputação de sua família. De acordo com um amigo, ele continua a viver sua vida como se nada tivesse acontecido. "Marius não expressa nenhum arrependimento, ele voltou a festa, voltou a estar com a suposta vítima", disse o indivíduo não identificado ao jornal "Bild" recentemente.

Apesar dos recentes eventos e advertências, Marius Borg Høiby continua a se associar com indivíduos questionáveis, como mostrado por sua última festa com um criminoso condenado na Noruega. Dado seu histórico de ações e a companhia que mantém, a atenção sobre Høiby, filho da Princesa Herdeira da Noruega, Mette-Marit, continua a aumentar.

Os escândalos em torno de Marius Borg Høiby têm levantado preocupações dentro da casa real norueguesa e além, devido à sua associação com indivíduos com históricos criminais e sua aparente falta de preocupação com seu comportamento.

