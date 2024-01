Marion Hollins: A "it girl" do golfe que quebrou barreiras

O golfe podia ser um desporto implacável para as mulheres, em particular numa época em que os direitos das mulheres eram severamente restringidos nos EUA.

No entanto, Hollins tornou-se uma das principais figuras do desporto durante a primeira metade do século passado, com as suas impressões digitais em alguns dos campos mais famosos da América.

De golfista amadora de renome a peça-chave na criação do campo mais famoso do mundo, a sua entrada no World Golf Hall of Fame em 2022 já era esperada há muito tempo.

Emily Chorba, membro da direção e historiadora de Pasatiempo - um dos campos icónicos que Hollins desenvolveu e fundou - acredita que ela foi muito mais do que uma simples criadora de campos de golfe.

"Acho que ela se tornou a It Girl", disse Chorba à CNN Sport. "Mas também foi uma influenciadora social muito antes das ferramentas das redes sociais actuais.

"E estava a fazê-lo no tempo das cartas, dos telégrafos. Ela era uma grande influenciadora e aparentemente muito divertida de se estar por perto. Era uma influenciadora social antes de ser um termo".

Jogar

Nascida em 1892, o dinheiro não era um problema para Hollins e a sua família.

O seu pai, H.B. Hollins, trabalhava em Wall Street, era proprietário de uma empresa de corretagem e era sócio de William K. Vanderbilt e J. P. Morgan.

Tendo crescido na propriedade da família em Long Island, Hollins foi exposta a vários desportos diferentes.

Era uma excelente cavaleira e experimentou muitas coisas diferentes, incluindo natação, ténis, condução de carros de corrida e golfe. Chorba descreve-a como sendo uma "maria-rapaz" que cresceu com quatro irmãos.

De acordo com David Owen - autor de "The Making of the Masters: Clifford Roberts, Augusta National, and Golf's Most Prestigtigtig Tournament" - Hollins era a única mulher nos EUA com handicap de polo masculino.

Embora o património do seu pai tenha ido à falência em 1913, isso não parece ter impedido a carreira florescente de Hollins no golfe.

No mesmo ano, foi vice-campeã no U.S. Women's Amateur. Oito anos mais tarde, ganhou finalmente o prestigiado torneio. Na altura, era o maior torneio de golfe feminino.

Mais tarde, viria a capitanear a primeira equipa americana de sempre na Curtis Cup em 1932 - o torneio bienal em que se defrontam as equipas dos EUA e da Grã-Bretanha e Irlanda.

Mas uma experiência em 1922 - combinada com a sua dedicação à luta pelos direitos das mulheres - despertou o seu interesse pelo desenvolvimento de campos de golfe, especificamente para mulheres.

Início

No início do século XX, as mulheres nos EUA não tinham o direito de votar. Os seus direitos, de um modo geral, eram poucos e distantes.

Durante a década de 1920, Hollins era socialmente ativa, marchando com as sufragistas sob o lema "O fracasso é impossível", segundo David Outerbridge - que casou com uma das sobrinhas de Hollins - no seu livro "Champion in a Man's World: A Biografia de Marion Hollins".

E, segundo Chorba, depois de ter sido negada a entrada num clube de golfe a Hollins e a algumas das suas amigas com base no seu género, decidiram resolver o problema com as suas próprias mãos.

Ela decidiu criar um clube de golfe e de ténis exclusivamente para mulheres, um refúgio seguro para que pudessem praticar o desporto de que gostavam, longe de qualquer preconceito.

"Penso que foi isso que despertou o seu interesse, porque aqui ela lutou pelo direito de voto das mulheres, nos anos 20", explicou Chorba. "Em 1920, as mulheres obtiveram o direito de voto, e ela participou na pressão para que isso acontecesse. Penso que foi isso que a levou a começar a desenhar campos de golfe, porque os homens diziam: 'Oh, não são permitidas mulheres'."

Para se preparar para desenvolver o seu primeiro campo, Hollins foi numa missão de investigação ao Reino Unido. Munida de uma câmara e de um pequeno equipamento de filmagem, não só adquiriu conhecimentos sobre como desenvolver um campo de golfe e uma apreciação da arquitetura, como também foi apresentada a Ernest Jones, descrito como o "grande professor de golfe da época" por Owen.

Assim, quando regressou aos EUA, com Jones ao seu lado, ele foi nomeado o principal profissional do seu primeiro campo: o Women's National Golf and Tennis Club.

Em vez de se afastar do desenvolvimento do clube, Hollins esteve presente em todo o processo. Trabalhou em estreita colaboração com o arquiteto Devereaux Emmet, esteve também envolvida na prospeção e aquisição do terreno, na obtenção dos fundos adequados e na supervisão da construção.

A criação de um clube de golfe só para mulheres em 1923 foi um momento importante - mas Hollins estava apenas a começar.

Próximos passos

A próxima grande oportunidade de Hollins surgiu através de um encontro que tinha tido alguns anos antes.

Tinha conhecido Samuel Morse e, tal era o seu interesse nas capacidades de Hollins como "uma das melhores vendedoras que alguma vez conheceu", diz Chorba, que decidiu oferecer-lhe um cargo na sua linha de trabalho.

Um dos sonhos de Morse era usar a sua Del Monte Company para transformar a Península de Monterey num centro de golfe, onde homens e mulheres pudessem saciar a sua sede pelo belo jogo.

No seu papel de directora desportiva da Del Monte Company, Hollins introduziu vários torneios, nomeadamente o Pebble Beach Championship for Women em 1923, que atraiu alguns dos melhores golfistas amadores dos EUA.

Em 1924, Hollins decidiu embarcar na sua próxima grande aventura, algo que necessitaria do apoio de Morse para ser concretizado.

Propôs planos para um "clube exclusivo, tal como os clubes de Long Island", explica Chorba, na costa oeste dos EUA. O projeto acabaria por se tornar no mundialmente famoso Cypress Point Club.

"Ela viu a propriedade de Cypress Point e disse: 'Sabe, há aqui cento e cinquenta acres. Podemos projetar um campo muito elegante'", explicou Chorba.

Tal era o detalhe e a pesquisa colocados nos planos, que Morse decidiu reservar 150 acres para o projeto e colocou-a como responsável. Também contratou C.B. Macdonald e Seth Raynor como desenhadores, principalmente devido à sua ligação ao trabalho com Hollins no Women's National.

Embora Raynor tenha morrido antes de se poder avançar muito, Hollins recorreu a Alister MacKenzie para ocupar o seu lugar - uma decisão que viria a ser benéfica para ambas as partes.

Trabalhando lado a lado em todos os buracos, MacKenzie e Hollins conceberam um dos mais deslumbrantes campos costeiros do país, sendo a joia da coroa um dos buracos mais curtos do campo.

O par três do 16º buraco - que Owen descreve como "o maior par três de todo o mundo" - com o seu tee num penhasco rochoso à esquerda do clubhouse, que atravessa a baía até um promontório verde, enganou muitos jogadores com a sua localização traiçoeira.

"Não creio que alguém venha a ter a oportunidade de construir outro campo como o Cypress Point, pois não creio que em qualquer parte do mundo exista uma combinação tão gloriosa de costa rochosa, dunas de areia, pinhais e ciprestes", afirmou MacKenzie.

No entanto, tendo desenhado um dos campos mais emblemáticos do desporto, o maior projeto a solo de Hollins ainda estava para vir.

Mais

Agora uma promotora de renome mundial, Hollins viu uma oportunidade de conceber algo que nunca tinha sido feito antes: um complexo desportivo/residencial na América do Norte.

Hollins não queria apenas criar um local para as pessoas virem desfrutar do seu golfe; Hollins queria mais.

"Ela queria ter um campo de golfe, ténis, natação, equitação, passeios a cavalo, trilhos para noivas, etc., e depois casas à volta do campo de golfe", explicou Chorba.

E, por acaso, deparou-se com o local perfeito em Santa Cruz enquanto andava a cavalo um dia.

O financiamento de Hollins para este campo veio através de uma dica de um amigo sobre uma reserva de petróleo por descobrir na Califórnia que, depois de Hollins ter comprado uma participação, aumentou drasticamente de valor, proporcionando-lhe o dinheiro necessário para embarcar num projeto tão ambicioso. De acordo com Chorba, a sua participação era de aproximadamente 50 milhões de dólares em dinheiro atual.

Com os contactos que tinha desenvolvido nos seus outros projectos, Hollins começou. Contratou os irmãos Olmsted - uma empresa de arquitetura paisagista - Thomas Church - outro arquiteto paisagista - bem como os arquitectos Clarence Tantau e William Wurste.

Mais uma vez, MacKenzie desenvolveu o campo, embora Chorba a descreva como a "única visionária" do projeto Pasatiempo.

E foi a boa impressão que os seus campos causaram noutra lenda do golfe que abriu as portas ao envolvimento de Hollins num dos maiores projectos do desporto na altura.

Bobby Jones, o lendário golfista da época, encontrava-se na Califórnia sem muito que fazer depois de uma surpreendente saída antecipada de um torneio, pelo que decidiu jogar em Cypress Point.

Jones ficou muito impressionado com o campo e foi convidado por Hollins - os dois conheceram-se e jogaram juntos pela primeira vez durante uma exibição em East Lake, Atlanta, em 1924 - para jogar no dia de abertura de Pasatiempo.

Jogando ao lado de outros campeões de golfe, Cyril Tolley e Glenna Collett-Vare, e com MacKenzie a acompanhá-los, Jones teve uma visão em primeira mão de Pasatiempo, ao mesmo tempo que teve muito tempo para discutir os seus planos futuros.

Durante a ronda, discutiram o desejo de Jones e Clifford Roberts de criar um "grande clube de golfe onde o Open dos EUA pudesse ser jogado no Sul", explicou Owen.

O impressionismo de Pasatiempo foi tal que Jones e Roberts decidiram utilizar muitos dos métodos usados por Hollins - MacKenzie como promotor e a contratação dos irmãos Olmstead para fazer o plano paisagístico e o plano de desenvolvimento imobiliário - para o seu próprio projeto.

Esse projeto tornou-se o Augusta National.

Fazer apresentações

Através das ligações que Hollins promoveu, Jones e Roberts tinham tudo pronto para criar o campo dos seus sonhos.

Owen disse que a dupla tinha "basicamente replicado a conceção de Hollins de Pasatiempo" para o Augusta National, com "pelo menos duas dúzias de lotes de construção residencial, mesmo à volta do campo, com vista para o campo, e esperavam vendê-los e contratar 1800 membros de todo o mundo".

"Ia ter um percurso nupcial onde as pessoas podiam andar a cavalo, ia haver campos de ténis. Ia haver dois campos de golfe, um para homens e outro para mulheres.

"Iam deitar abaixo aquele que é agora o clube de golfe mais conhecido do mundo, provavelmente até mais do que o Royal and Ancient em St. Andrews, porque era uma lixeira, um destroço, e iam construir o que realmente queriam, que era uma espécie de mansão sulista gigantesca com um enorme balneário para homens e um enorme balneário para mulheres."

No entanto, em 1929, os Estados Unidos viveram a sua pior crise económica de sempre.

Em consequência do colapso de Wall Street e da Grande Depressão que se lhe seguiu, não só tiveram dificuldade em despertar interesse, como também tiveram de se contentar com uma versão "muito mais pequena" dos seus planos originais, diz Owen.

Jones e Roberts lutaram tanto por dinheiro que não conseguiram pagar os honorários a MacKenzie, apesar de ele os ter reduzido várias vezes. Mesmo quando morreu, alguns meses antes do primeiro Masters, MacKenzie continuava a dever dinheiro.

E, devido à instabilidade financeira do país na altura, MacKenzie tinha dificuldade em viajar da Califórnia para a Geórgia para verificar o progresso do campo. E foi aí que Hollins entrou em ação.

MacKenzie confiava de tal forma no discernimento de Hollins que a enviou em seu lugar para avaliar os progressos realizados.

Embora Roberts tenha questionado a decisão de MacKenzie de enviar Hollins, este manteve-se firme, dizendo: "Não conheço nenhum homem que tenha ideias mais sólidas".

Hollins apresentou um relatório "favorável", de acordo com Owen, e com a sua ajuda, o campo tornou-se num dos mais famosos do mundo e no anfitrião do torneio de golfe mais prestigiado.

Embora um acidente de viação a tenha afetado mais tarde e ela tenha morrido com 51 anos em 1944, Hollins já tinha tido um efeito profundo e multifacetado no jogo de golfe.

Tal como o livro de Outerbridge se intitula, Hollins foi uma "campeã num mundo de homens".

