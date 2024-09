Mario Barth brincava sobre indivíduos com deficiência.

O burburinho gira em torno do comediante Luke Mockridge, cujas piadas sobre os Jogos Paralímpicos e seus atletas em um podcast causaram um alvoroço. Como consequência, episódios adicionais do podcast, inclusive um com Mario Barth, que também fez pouco caso de uma pessoa com deficiência, estão agora sob escrutínio.

Mockridge chamou recentemente a atenção com sua performance polêmica no programa "Die Deutschen" de Nizar & Shayan. Após seus comentários controversos, Mockridge está enfrentando uma enxurrada de críticas. Muitos organizadores de eventos, ex-colegas e até mesmo os apresentadores do podcast, Nizar Akremi e Shayan Garcia, se desassociaram dele. Vários shows de Mockridge foram cancelados, incluindo um no "Haus der Springmaus" em Bonn, da fundação de seu pai. A Sat.1 também optou por não exibir o programa "Was ist in der Box?" com Mockridge como apresentador, que estava previsto para esta semana. Além disso, o aplicativo de aprendizado de idiomas Babbel retirou seu patrocínio de "Die Deutschen".

Devido a uma investigação sobre os comentários de Mockridge, episódios anteriores do podcast de Nizar & Shayan também estão sendo examinados, inclusive episódios com convidados populares como Bushido e Sido. Mario Barth é um dos convidados que estão sendo investigados. Ele apareceu no episódio 419 do programa em maio.

"Eu acho isso antisocial"

Um vídeo da página do Instagram de "Die Deutschen" mostra Barth fazendo pouco caso de uma pessoa com deficiência durante sua aparição. Cercado por apresentadores rindo, Barth descreveu uma situação do final do show: "Eu fiz uma música extra. Então eu disse: 'Todo mundo levante-se, você pode ficar sentado aí. Eu acho isso antisocial.' Eu disse: 'Chega de brincadeira, você tem enganado as pessoas por anos.' Eu disse: 'Não se faz pouco de alguém com deficiência.' E ele estava sentado em uma cadeira de rodas rindo histericamente." Barth continuou a demonstrar a risada do homem, sugerindo que ele tinha uma deficiência intelectual. As risadas de Barth e seus apresentadores ecoaram a suposta risada da pessoa na plateia.

Barth continuou: "Eu disse: 'Se você vai rir, ria direito, ou você está fora daqui.'" Ele imitou a risada novamente, sugerindo que o homem tinha posto a mão na virilha. Barth então se gabou de ter contado Numerous piadas sobre deficiências, admitindo que a plateia ficou inicialmente surpresa, mas depois continuou a rir. A pessoa em questão continuou a rir - "porque ele sabia: 'Esta música extra é só para mim." Barth concluiu que ninguém mais entenderia isso, sugerindo que suas ações e comentários eram aceitáveis. E ele pode estar certo.

Após a controvérsia em torno dos episódios do podcast de Luke Mockridge, a rotina de comédia de Mario Barth, outro convidado, agora está sendo examinada. Em um segmento do podcast de Nizar & Shayan, Barth imitou e fez pouco caso de uma pessoa com deficiência, gerando reações negativas por suas piadas insensíveis.

Leia também: