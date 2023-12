Marin Cilic sente que pode ganhar mais Grand Slams... será que isso pode acontecer em Wimbledon no próximo mês?

Não se surpreenda, também, se for na relva que Cilic vai dar a volta à sua época, depois de uma lesão no joelho direito ter contribuído fortemente para que a sua classificação caísse para o nível mais baixo dos últimos cinco anos.

"Compreendo que este ano não tem sido um bom ano para mim", disse Cilic à CNN Sport. "É uma época desafiante, mas continuo muito positivo em termos do meu jogo. Sinto que o meu jogo está lá e só tenho de o desbloquear num par de bons eventos.

"Sinto que a segunda parte da época pode ser muito boa. Dedos cruzados".

LER: Nadal vence o 12º Open de França

LEIA: Djokovic, descontente, abandona o Open de França

E numa tentativa de voltar à sua forma vencedora de Grand Slam ou mesmo de atingir "outro nível", o 15º classificado Cilic - mas fora do top 50 da classificação do ano civil - adicionou o antigo nº 6 do mundo Wayne Ferreira à sua comitiva no domingo para os seus dois eventos de relva para trabalhar ao lado do atual treinador Ivan Cinkus.

Visite a CNN Sport para mais notícias e vídeos

Presumivelmente, a colaboração será alargada se Cilic tiver sucesso nas próximas semanas e se o sul-africano se adaptar ao comportamento calmo e educado do jogador de 30 anos - características que desmentem um jogo de grande potência, ajudado por uma estrutura de 1,80 m.

Cilic já foi orientado pelo extravagante compatriota e campeão de Wimbledon em 2001, Goran Ivanisevic, pelo experiente Bob Brett epelo antigo campeão de singulares e pares Jonas Bjorkman.

"Estou numa fase da minha carreira em que tive grandes treinadores e aprendi muito", disse Cilic, antes de revelar Ferreira.

Cilic procurava alguém que pudesse "ajudar-me a ganhar algumas percentagens extra ou que tivesse um ponto de vista diferente, que olhasse para o jogo de uma forma que lhe permitisse ver claramente o meu jogo e as áreas que posso desenvolver".

Questionado sobre a possibilidade de conquistar mais títulos importantes, Cilic respondeu: "Sim. Sinto que ainda estou a melhorar e, definitivamente, olhando para os meus últimos anos, 2016, 2017 e 2018, acho que melhorei bastante."

Mas Cilic não precisava que lhe dissessem que, no ano passado, apesar de ter terminado no top 10 pela quarta vez nas últimas cinco épocas, perdeu cerca de uma dúzia de encontros quando estava em posições de ganhar.

Grande serviço

Quando Cilic venceu o Open dos Estados Unidos em 2014 com Ivanisevic ao seu lado, fez um total de 50 ases em nove sets contra os vencedores ou finalistas de Grand Slam Tomas Berdych, Roger Federer e Kei Nishikori para fechar o evento. Um soco de arrasar.

Parece também ter encontrado o equilíbrio certo entre pensar e não pensar demasiado em court.

Cilic discordou da ideia de que precisa de jogar de forma mais instintiva.

"Sinto que sou um pensador", disse ele. "Sou uma pessoa que pensa e não consigo parar de pensar. Mas também sei que quando estou a jogar ténis agressivo, quando estou a jogar ténis em que não preciso de pensar, então também estou a jogar muito bem.

"Acredito que, para chegar ao topo e jogar contra os melhores e desafiá-los, também preciso de ser capaz de pensar, porque se jogar contra eles sem um plano de jogo, não terá muitas hipóteses."

Na maior parte das vezes, Cilic tem conseguido o equilíbrio certo na relva.

De facto, entre os jogadores no ativo, apenas o quarteto formado por Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray tem uma melhor percentagem de vitórias - com um mínimo de 50 vitórias na relva -, pelo que ninguém o vai excluir da possibilidade de se tornar apenas o segundo jogador nos últimos 13 anos a manter o título de Queens em Londres, esta semana.

Começa a sua defesa do título na segunda-feira contra um dos jogadores mais promissores de 2019, o chileno Cristian Garin.

Sem praticamente nenhum campo de relva no seu país, Cilic recorda vivamente a sua primeira experiência na superfície quando era júnior em Roehampton, perto de Wimbledon, em 2005. Os seus primeiros tempos de júnior foram passados quase exclusivamente em terra batida.

"Foi engraçado porque todos os juniores quando chegaram, incluindo eu, mas talvez um pouco menos eu, se sentiam confortáveis na linha de base, a maior parte deles jogava pela primeira vez em relva e começavam a servir e a voleibolizar e a atacar", disse.

"Foi engraçado ver como nós, enquanto crianças, víamos o ténis na relva. Mas assim que pisei a relva, senti-me extremamente confortável."

Sucesso e desilusão na relva

Cilic ganhou o torneio tanto em singulares como em pares e, doze anos mais tarde - com o serviço e o voleio a serem uma raridade para os jogadores - conseguiu um encontro com o rei do SW19, Federer, na final.

No entanto, o que era suposto ser uma ocasião de alegria transformou-se num pesadelo, quando uma bolha no pé esquerdo o deixou perturbado e anulou as esperanças de aumentar o seu palmarés no Grand Slam.

Cilic também era uma ameaça séria, especialmente porque no ano anterior, em Wimbledon, ele liderava Federer por dois sets e chegou a ter três match points antes de o suíço se recuperar.

No ano passado, Cilic viveu outras emoções agridoces.

Depois de ter salvo um match point em Queens para derrotar Djokovic na final, perdeu outra vantagem de dois sets em Wimbledon, para o novato em relva Guido Pella, na segunda ronda.

"Bem, na verdade tenho óptimas recordações das duas últimas épocas", disse Cilic. "Sair de Wimbledon no início do ano passado foi definitivamente uma desilusão e, logo a seguir, demorei algumas semanas a voltar ao bom caminho e ao modo de treino. Foi extremamente dececionante porque senti que estava numa forma incrível e talvez tenha jogado o ténis da minha vida.

"Mas, definitivamente, estou otimista em relação ao futuro. Vou voltar para a época de relva sabendo que joguei tão bem nestes últimos dois anos."

Foi pouco depois de Wimbledon que Cilic planeou organizar uma angariação de fundos através da sua fundação de caridade.

"Game, Set, Croatia" realizou-se em Zagreb na semana passada, angariando fundos para a construção de instalações desportivas para crianças.

Cilic e cerca de 30 dos melhores atletas croatas - incluindo vários membros da equipa do país que chegou à final do Campeonato do Mundo de Futebol no ano passado na Rússia - assistiram a uma exibição de pares numa casa cheia com 2.000 fãs.

Dia da caridade

Cilic fez parceria com Luka Modric, estrela do Real Madrid, mas acabou por ser ultrapassado por Mario Mandzukic, da Juventus.

"Luka é muito, muito bom", disse Cilic, galardoado com o Prémio Humanitário Arthur Ashe há três anos. "Ele tem uma grande antecipação e um grande sentimento. Fez remates incríveis. Mas também tenho de mencionar Mandzukic, que ganhou o torneio com um júnior da Croácia.

"Perdemos a final contra eles, mas devo dizer que somos melhores e devíamos ter ganho, mas de qualquer forma vamos levar o troféu no próximo ano", acrescentou Cilic com uma gargalhada.

Num futuro próximo, o troféu será conquistado em Wimbledon, no mês que vem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com