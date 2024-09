Mariella Ahrens mais uma vez se encontra na GCSZ

Na década de 90, quando Mariella Ahrens apareceu na tela de "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", ela estava apenas em seus vinte anos. Fast forward para os dias atuais, aos 55 anos, ela está fazendo um retorno ao seu antigo território. Desta vez, ela vai interpretar Elinor, causando alguns problemas para Jo Gerner, interpretado por Wolfgang Bahro.

Ahrens está voltando ao estrelato da série de sucesso da RTL "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) após quase três décadas. Segundo ela, sua personagem Elinor está prestes a causar uma grande comoção. Elinor tem uma grande bomba para Jo Gerner - seus gêmeos, nascidos no intervalo e até agora desconhecidos por ele.

"Eu acho que Jo Gerner vai ficar surpreso", Ahrens deu uma pista do ponto de vista de Elinor durante uma entrevista com a RTL. "Nosso desfecho não foi exatamente amigável". O prospecto de relembrar o passado e vê-lo novamente não será fácil para Elinor, ela admitiu. O retorno promete "uma boa dose de drama e caos", disse Ahrens. Os gêmeos de Gerner são a segunda surpresa, após o abandono de Elinor no altar.

Ahrens descreveu Elinor como confiante e segura de si, embora nem sempre justa. Sua aparência fria é resultado de suas próprias lutas, apesar de seu coração bondoso que ela não costuma mostrar. Ela admitiu que não se identifica com o personagem, o que torna ainda mais intrigante interpretá-la. O retorno de Elinor traz uma enxurrada de memórias do passado. O cenário agora parece mais relaxado e menos caótico, o que ela aproveita.

"Eu me tornei mais assertiva"

A série e Ahrens mesma passaram por mudanças significativas desde 1995. "Na época, eu estava cheia de inseguranças e mal ousava expressar minhas opiniões", ela disse. "Agora, eu sou mais assertiva, tanto em um nível pessoal quanto profissional". Ela passou por triumphos e desafios que a moldaram. Ela também aperfeiçoou seu estilo. "Olhando para trás, não estou satisfeita com as escolhas de moda que fiz", ela riu.

Durante sua longa licença da GZSZ, Ahrens apareceu em outros programas de TV, como "Der Bergdoktor", "Sabine!" e "Im Namen des Gesetzes". Ela fez participações especiais em "Unter uns" e "In aller Freundschaft". Seu papel na série de filmes de TV "Ein Fall von Liebe" foi notável, e em 2004, ela participou de "Eu sou uma celebridade... Me tire daqui!". No ano passado, ela apareceu no programa de jogos da RTL "O Traidor" ao lado da cantora Anna-Carina Woitschack.

A partir de 25 de outubro, Mariella Ahrens voltará a aparecer na tela da RTL, desta vez como Elinor em GZSZ. Além disso, os episódios atuais da GZSZ estão disponíveis uma semana antes de sua transmissão na TV na RTL um.

