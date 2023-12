Mariah Carey: Bryan Tanaka confirma "separação amigável" após sete anos com a cantora

Na terça-feira, Tanaka, um dançarino e diretor criativo, partilhou nas redes sociais que ele e a cantora superstar se separaram após sete anos.

"Com emoções contraditórias, partilho esta atualização pessoal sobre a minha separação amigável de Mariah Carey após sete anos extraordinários juntos", escreveu Tanaka numa declaração publicada na sua conta verificada do Instagram. "A nossa decisão de embarcar em caminhos diferentes é mútua e, à medida que navegamos nestas jornadas separadas, fazemo-lo com profundo respeito e um enorme sentido de gratidão pelo tempo inestimável que partilhámos. As memórias que criámos e as colaborações artísticas estão gravadas no meu coração para sempre."

O homem de 40 anos é um antigo dançarino de apoio que fez parte da "The Adventures of Mimi Tour" de Carey em 2006. Eles supostamente começaram a namorar em 2016, tiveram uma breve separação no ano seguinte e depois se reuniram novamente.

Tanaka teve palavras amáveis para Carey em sua declaração.

"A dedicação de Mariah à sua família e seu compromisso com seu ofício nos inspiraram durante nossa jornada compartilhada", escreveu ele. "Quero expressar meu amor e apreço por Mariah e seus filhos incríveis, cujo calor e bondade enriqueceram minha vida de maneiras que as palavras não podem capturar".

Tanaka também pediu "compreensão, privacidade e respeito" durante este período "sensível".

"A efusão de amor e apoio dos fãs tem sido um farol de força, e estou extremamente grato pelo encorajamento que continua a elevar-me", escreveu ele. "Estou ansioso por continuar a minha viagem, sabendo que a minha paixão pela inspiração, pela dança e pelas artes criativas ressoará nos capítulos que se vão desenrolando."

O relacionamento de Tanaka com Carey fazia parte de seu reality show de 2016, "Mariah's World"

A CNN entrou em contacto com representantes de Carey para comentar.

Fonte: edition.cnn.com