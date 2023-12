Destaques da história

Maria Sharapova impressiona o público do US Open no primeiro grande jogo desde a proibição de doping

Sharapova vence Simona Halep, número 2 do mundo, em três sets no jogo de abertura do US Open

A russa, ex-número 1 do mundo, estava a regressar a uma grande competição

A russa produziu uma exibição dominante que combinou muitas vezes agilidade com pura força e atletismo, dominando a romena em três sets, vencendo o último, apesar dos melhores esforços de Halep para ripostar.

O jogo mental de Sharapova, de 30 anos, esteve no ponto durante a emocionante partida, enquanto ela se esticava, gritava e acelerava o seu caminho para o que, em última análise, era a sua competição a perder.

Naquele que foi um dos jogos mais emocionantes da primeira ronda da história recente do Open dos Estados Unidos, a russa continuou a sua série de vitórias sobre a adversária - nunca perdeu para Halep numa meia dúzia de confrontos anteriores.

Halep, dominada e derrotada durante a maior parte do jogo de duas horas e 43 minutos, recusou-se a desistir e recuperou os sets, começando com 4-2 no segundo set, quando quebrou o serviço de Sharapova de forma convincente.

Halep foi fundo no segundo set, vencendo cinco jogos seguidos, mas não foi possível e Sharapova fechou o jogo com um terceiro set intenso, perante um público fortemente pró-Sharapova.

A fadiga estava a instalar-se, mas Sharapova manteve-se firme no último set, alimentando-se do encorajamento vocal do público à russa durante o seu regresso ao Estádio Arthur Ashe.

Depois de Halep ter cometido um último erro não forçado para dar a Sharapova o seu último ponto, a russa caiu de joelhos à medida que o peso emocional do seu longo regresso aos Majors se apoderava dela.

A russa vai defrontar a húngara Timea Babos, 59ª classificada, na segunda ronda.

Horário nobre, querida

Após o jogo, Sharapova prestou um tributo emocionado ao esforço que a levou de volta ao mais alto nível de competição.

"Por vezes, perguntamo-nos porque é que nos esforçamos tanto e é exatamente por isto".

Sharapova acrescentou que a sua rivalidade com Halep significava que o sorteio acrescentava um frisson extra ao seu jogo de estreia num Major em mais de um ano.

"Respeitamo-nos tanto uma à outra e quando ambas vimos o sorteio houve algo extra nisso".

A vitória leva Sharapova a 18-0 no Arthur Ashe à noite.

"É o horário nobre, querida. Adoro-o. Quando soube que ia ser um jogo noturno, estas são as oportunidades pelas quais se joga... Aproveito cada momento e adoro-o."

Referindo-se ao seu vestido vistoso, que brilhou durante todo o jogo, Sharapova disse que o glamour não era só a coragem.

"Por detrás destes cristais Swarovski e dos pequenos vestidos pretos, esta rapariga tem muita garra e não vai a lado nenhum."

Regresso à forma

Em março de 2016, Sharapova anunciou que tinha testado positivo para meldonium. Inicialmente, a Federação Internacional de Ténis aplicou-lhe uma proibição de dois anos, mas esta foi reduzida, após recurso, para 15 meses.

A classificação da russa, ex-número 1 do mundo, tinha caído durante a sua ausência forçada - para o 146.º lugar - ao ponto de não ser suficientemente boa para chegar ao sorteio principal do Open dos Estados Unidos, necessitando de um wild card.

Em maio, a Federação Francesa de Ténis recusou a Sharapova um wild card para o Open de França. Na sequência dessa decisão, Sharapova optou por entrar no qualifying de Wimbledon na última semana de junho em vez de pedir um wild card para o sorteio principal.

Antes desta noite, tinha disputado apenas nove jogos desde a proibição, com seis vitórias e três derrotas desde o Open da Austrália de 2016.

Com esta grande vitória, a sua ausência parece ter ficado para trás. Com base neste jogo, ela está de volta à sua melhor forma. No entanto, como afirmou numa entrevista após o jogo, "ainda há um longo caminho a percorrer" antes de poder pensar em conquistar outro Major.

Os adeptos do ténis e os jornalistas desportivos concordaram que ela voltou ao seu melhor.

O jornalista desportivo Tim Cowlishaw disse que ela estava "a mover-se melhor do que nunca, superando a segunda cabeça de série. Quem precisa de jogos?

Os fãs celebraram o seu "desempenho brilhante" durante uma noite de estreia "eléctrica".

O seu último grande título foi em 2014, quando venceu o Open de França. Sharapova venceu o Open dos Estados Unidos em 2006 e chegou às meias-finais em 2005 e 2012.

Sharapova disse que não se apercebeu que o medicamento para o coração que tomou durante mais de uma década para vários problemas de saúde tinha sido adicionado à lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidopagem a partir de 1 de janeiro de 2016.

