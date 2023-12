Maria Sharapova, cinco vezes vencedora do Grand Slam, retira-se do ténis

A russa se aposenta aos 32 anos, tendo vencido um Grand Slam pela última vez em 2014, quando conquistou o Aberto da França pela segunda vez.

A sua última aparição foi no Open da Austrália de 2020, onde foi eliminada na primeira ronda por Donna Vekić.

Em seu artigo, Sharapova disse que estava "dizendo adeus" ao tênis.

"Ao dar a minha vida ao ténis, o ténis deu-me uma vida", escreveu Sharapova.

"Vou sentir falta dele todos os dias. Vou sentir falta dos treinos e da minha rotina diária: Acordar de madrugada, apertar o sapato esquerdo antes do direito e fechar o portão do campo antes de bater a primeira bola do dia. Vou ter saudades da minha equipa, dos meus treinadores. Vou ter saudades dos momentos em que me sentava com o meu pai no banco do campo de treinos. Os apertos de mão - a ganhar ou a perder - e os atletas, quer o soubessem ou não, que me incentivaram a dar o meu melhor".

A carreira de Maria Sharapova no ténis em imagens

Rivalidade e contratempo

Sharapova mudou-se para a Florida, EUA, com apenas sete anos, em 1994, para receber formação profissional.

Em 2004, aos 17 anos, entrou para a história do ténis ao derrotar Serena Williams, número 1 do ranking, na final de Wimbledon e conquistar o seu primeiro Grand Slam.

Chegou ao topo do ranking mundial pela primeira vez em 2005 e, para além do título de Wimbledon, ganhou dois títulos do Open de França, um do Open da Austrália e um do Open dos Estados Unidos.

Sharapova também perdeu para a rival de longa data Williams em três outras finais de Grand Slam.

Em 2016, no Open da Austrália, deu positivo num teste à substância proibida meldonium. Inicialmente, foi proibida de jogar por dois anos, mas a proibição foi reduzida para 15 meses após um recurso. Voltou à ação em abril do ano seguinte, mas desde então não conseguiu atingir o nível do início da sua carreira.

O meu corpo tornou-se uma distração

Sharapova também já arrecadou mais de 38 milhões de dólares em prémios monetários na sua carreira, de acordo com o site da WTA.

"Olhando agora para trás, apercebo-me de que o ténis tem sido a minha montanha", afirmou. "O meu caminho tem sido cheio de vales e desvios, mas as vistas do seu pico são incríveis.

"No entanto, após 28 anos e cinco títulos do Grand Slam, estou pronta para escalar outra montanha - para competir num tipo diferente de terreno."

Ela passou cinco períodos diferentes no topo do ranking mundial, além de receber uma série de patrocínios bem pagos de marcas como a Nike.

Depois de regressar ao topo em 2012, Sharapova fez a sua estreia olímpica em Londres, onde terminou com a medalha de prata, perdendo na final para Williams.

Fora do campo, Sharapova estava ocupada a construir um império empresarial, criando uma empresa de produção de doces - Sugarpova - e sendo coproprietária da Supergoop, uma empresa de protectores solares.

No entanto, as lesões acabaram por afetar a russa. Sofreu uma série de lesões no ombro e, antes do Open dos Estados Unidos do ano passado, reconheceu que o fim da sua carreira poderia estar próximo.

"À porta fechada, trinta minutos antes de entrar em court, fui submetida a uma intervenção para adormecer o meu ombro, de modo a conseguir aguentar o jogo", escreveu Sharapova, atualmente classificada no 373º lugar do ranking mundial, no seu artigo de despedida.

"As lesões no ombro não são novidade para mim - ao longo do tempo os meus tendões foram-se desgastando como uma corda.

"Fui submetida a várias cirurgias - uma em 2008, outra no ano passado - e passei inúmeros meses em fisioterapia. Só o facto de ter entrado em campo naquele dia foi como uma vitória final, quando, obviamente, deveria ter sido apenas o primeiro passo para a vitória. Partilho isto não para ter pena, mas para descrever a minha nova realidade: O meu corpo tinha-se tornado uma distração.

'Grande campeão'

Ao longo da minha carreira, "Vale a pena? nunca foi sequer uma questão - no final, foi sempre. A minha força mental foi sempre a minha arma mais forte. Mesmo que a minha adversária fosse fisicamente mais forte, mais confiante - ou simplesmente melhor - eu podia, e consegui, perseverar."

A rival Petra Kvitova - que derrotou Sharapova na final de Wimbledon de 2011 - saudou a russa como uma "grande campeã".

"Eu sei como é difícil voltar e jogar", disse ela no Twitter. "Ela esteve muito tempo lesionada. É claro que ela queria um sucesso provavelmente maior do que realmente pagou ou do que o seu corpo lhe permitiu ter.

"Foi um prazer estar com ela na digressão, partilhar o campo com ela. Foram sempre grandes batalhas quando jogámos juntas. Por isso, foi sempre bom partilhar o campo com ela e tenho sempre respeito por ela".

