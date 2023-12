Maren Morris está a pôr a música country de sobreaviso com o novo e ardente EP 'The Bridge'

A cantora nascida no Texas lançou uma dupla de novas canções e vídeos musicais na sexta-feira - intitulados "The Tree" e "Get The Hell Out Of Here" - sob um EP chamado "The Bridge".

As canções oferecem um olhar sobre os sentimentos de Morris sobre o estado da música country hoje, enquanto ela canta em "The Tree" sobre como ela está "levando um machado para a árvore, A podridão nas raízes é a raiz do problema, Mas você quer culpar a mim, eu fiquei por aqui mais tempo do que qualquer um deveria.

Os videoclipes das duas canções partilham um fio narrativo e ambos decorrem numa comunidade falsa e de aspeto obsoleto, com casas e empresas do tamanho de casas de bonecas, que constituem uma pequena cidade que passa por vários estados de destruição.

Há mesmo um cartaz que identifica o local como uma "cidade pequena perfeita do nascer ao pôr do sol" - aparentemente uma referência à canção polarizadora de Jason Aldean, "Try That in a Small Town", e à anterior disputa pública de Morris com ele - bem como outros cartazes, incluindo um que diz: "Go Woke Go Broke".

Em "Get The Hell Out Of Here", Morris canta, "I do the best I can, But the more I hang around here, The less I give a damn", o que parece sugerir que ela está a planear uma espécie de êxodo do género country como um todo.

Outra letra reveladora, em "The Tree", mostra como Morris está farta de "gritar a verdade a um mentiroso, Passou dez mil horas a tentar combatê-la com flores, Quando a árvore já estava a arder".

Numa entrevista publicada na sexta-feira, Morris disse ao LA Times sobre a música country: "Pensei que gostaria de a deitar abaixo e começar de novo. Mas ela está a arder sozinha sem a minha ajuda".

Quanto ao que se segue para a vencedora de um Grammy, pode ser algo mais pop, se o seu colaborador em "Get The Hell Out Of Here" for alguma indicação. Ela gravou essa faixa com o produtor Jack Antonoff, conhecido por criar magia pop com Taylor Swift. Morris e Antonoff estão atualmente a trabalhar num novo LP, de acordo com a publicação.

Fonte: edition.cnn.com