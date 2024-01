Marcus Smart regressa para ajudar os Boston Celtics a vencer os Miami Heat no Jogo 2

Smart tinha falhado o primeiro jogo da série devido a lesão, mas regressou com uma vingança no Jogo 2, somando 24 pontos, 12 assistências, nove ressaltos e três roubos de bola numa aula magistral de 40 minutos.

"Eu estava animado. Senti-me mal por não poder estar com os meus colegas de equipa e ir à luta com eles", disse Smart aos jornalistas depois do jogo, falando da sua ausência no Jogo 1.

"Estamos a jogar contra uma equipa muito boa dos Miami Heat. Tenho de descansar, recuperar a minha saúde, tenho de observar e ver algumas coisas e sair para executar este jogo."

Os Celtics começaram o jogo lentamente e perderam por 10-0 antes de Smart e os seus colegas de equipa começarem a trabalhar.

Jayson Tatum marcou 27 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências num desempenho global sólido, enquanto o seu colega de equipa Jaylen Brown somou 24 pontos e oito ressaltos.

A equipa de Boston foi também beneficiada pelo regresso de Al Horford, que foi considerado elegível para jogar apenas algumas horas antes do início da partida, depois de ter falhado o primeiro jogo devido aos protocolos Covid-19 da NBA.

'Eles envergonharam-nos'

Apesar da derrota, foi Jimmy Butler, de Miami, que liderou a lista de marcadores com 29 pontos e seis ressaltos, mas o seu jogo foi um pouco prejudicado pelo impressionante Smart.

"Vejo a situação como algo que não pode piorar muito", disse Butler aos repórteres após o jogo. "Eles deram-nos uma tareia na nossa casa.

"Acho que se o fizerem em casa, é suposto acontecer, mas não nos vejo a fazer isso outra vez.

"Eles tentaram envergonhar-nos. Eles envergonharam-nos. Por isso, acho que temos de perceber isso, usá-lo como combustível, o que quer que se queira dizer, mas perceber que o jogo pode ficar fora de controlo quando se joga contra uma equipa muito boa como eles, que consegue marcar a bola e fazer bloqueios.

"No geral, temos de ser melhores. Temos uma tarefa difícil para ir até lá e ganhar, mas se eles conseguiram, nós também conseguimos."

Boston vai receber o Jogo 3, que está agendado para sábado.

Fonte: edition.cnn.com