Marcus Ericsson vence as 500 Milhas de Indianápolis depois de um arranque que marca o sprint para a meta

Ericsson estava a 3 segundos a 5 voltas do fim e a voar para a vitória quando Jimmie Johnson embateu no muro, provocando uma bandeira vermelha que interrompeu temporariamente a corrida e deu início a um sprint final.

No reinício, Ericsson lutou contra a aproximação de Pato O'Ward para vencer a corrida pela primeira vez na sua carreira.

Numa entrevista após a corrida, Ericsson disse que teve de se concentrar novamente para o reinício, mas que sabia que ainda podia ganhar a bandeira axadrezada.

"Tive que fazer de tudo para mantê-los atrás", disse ele. "Não consigo acreditar, estou muito feliz."

Ericsson passou para a liderança depois de um erro catastrófico do neozelandês Scott Dixon no final da corrida.

Dixon, que largou na pole position, parecia ser o provável vencedor com o carro mais forte no Indianapolis Motor Speedway até que uma infração por excesso de velocidade na sua última paragem nas boxes o deixou fora de posição para vencer. Depois de liderar 95 das 200 voltas no domingo, Dixon consola-se com o facto de se ter tornado o líder de voltas de sempre na história da Indy 500, ultrapassando Al Unser.

Ericsson, que correu na Fórmula 1 de 2015 a 2018 antes de se transferir para a IndyCar, é o segundo sueco a vencer a Indy 500, após o título de Kenny Bräck em 1999.

Ele enfrentou desafios de sete outros ex-vencedores no campo, incluindo o tetracampeão Helio Castroneves, que terminou em 7º lugar.

Batizado com o nome das 500 milhas percorridas pela equipa, "The Greatest Spectacle in Racing" é o evento principal da IndyCar Series e foi disputado pela primeira vez em 1911. O seu recinto é o Indianapolis Motor Speedway - uma pista oval com 2,5 milhas de comprimento, tão grande que encerra um campo de golfe de 18 buracos e tem uma capacidade permanente de 257 325 lugares sentados, o recinto desportivo com maior capacidade do mundo.

Este ano foi marcado pelo regresso de todos esses espectadores, depois de a pandemia de Covid-19 ter limitado a corrida do ano passado a uma multidão reduzida e de ter impedido todos os fãs de assistir em 2020.

A Indy 500 foi a segunda etapa de um dia de três partes de corridas de automóveis de elite no domingo, depois do Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 e antes da Coca-Cola 600 da NASCAR em Charlotte, Carolina do Norte.

Issy Ronald, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com