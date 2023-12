March Madness 2023: Uma Final Four masculina como nenhuma outra

O ponto culminante da época de basquetebol universitário masculino da NCAA está a aproximar-se rapidamente, com apenas quatro equipas a disputarem o título de campeãs nacionais.

E, depois de um March Madness que surpreendeu a cada esquina, o facto de não haver nenhuma equipa com os números 1, 2 ou 3 na penúltima ronda parece ser adequado - é a primeira vez que tal acontece desde que a atribuição de lugares foi introduzida há 44 anos.

A Final Four de sábado começa com a equipa "Cinderela" do torneio, a n.º 9 Florida Atlantic University (FAU), a defrontar a n.º 5 San Diego State, antes de a n.º 5 Miami jogar com a n.º 4 University of Connecticut.

Para além da UConn, nenhuma das outras três equipas tinha estado nesta ronda; é a primeira vez em 53 anos que a Final Four tem três estreantes.

No. 9 FAU vs. No. 5 San Diego State

A FAU tem sido a história do torneio até agora.

Antes do início do torneio, 237 escolas do país podiam reivindicar uma vitória no torneio da NCAA em sua história. A FAU não era uma delas.

Uma cesta de gol com 2,5 segundos na rodada de abertura contra o Memphis deu o pontapé inicial, antes das vitórias contra o 16º Fairleigh Dickinson e o 4º Tennessee, que levaram a um confronto com o 3º Kansas State na Elite Eight.

Os lances livres do guarda-redes dos Owls, Michael Forrest, ajudaram a garantir a famosa vitória por 79-76 sobre o Kansas State e a primeira presença da escola na Final Four.

Os Owls são apenas a quinta equipa desde 1979 a chegar à Final Four depois de entrar sem uma vitória no torneio.

Apesar de terem vencido quatro jogos por uma diferença total de 19 pontos, Alijah Martin, da FAU, diz que os jogadores não se sentem como a típica equipa desfavorecida.

"Não nos sentimos como se fôssemos a Cinderela", disse Martin. "Sentimos que deveríamos estar aqui, fazendo exatamente o que deveríamos fazer."

Nas quartas-de-final, a FAU enfrentará o San Diego State, que garantiu sua primeira participação na Final Four com uma vitória muito disputada por 57 a 56 contra o sexto colocado Creighton no domingo, com uma polêmica chamada de falta com o jogo empatado em 56 a favor do San Diego State.

O guarda-redes dos Bluejays, Ryan Nembhard, foi chamado por uma falta sobre o guarda-redes dos Aztecs, Darrion Trammell, quando faltavam 1,2 segundos para o fim do jogo. As repetições mostraram a mão esquerda de Nembhard na anca direita de Trammell quando este saltou para a tentativa de remate.

Trammell foi premiado com dois lances livres, errando o primeiro, mas acertando o segundo para dar a liderança aos Aztecs.

Na sua corrida de sonho para as meias-finais, o San Diego State derrotou o Alabama, cabeça de série nº 1, na ronda dos 16 avos-de-final - antes disso, nunca tinha ganho um jogo dos 16 avos-de-final, nunca tinha vencido um cabeça de série nº 1, nunca tinha eliminado um adversário de topo.

A equipa prosperou com a sua excelente defesa, obrigando a Creighton a fazer 2 em 17 lançamentos de trás do arco de três pontos, incluindo 0 em 10 na segunda parte, apenas dois dias depois de obrigar a Alabama a fazer 3 em 27.

"Estamos a dar o próximo passo e é algo de que sempre falámos e tenho a certeza de que houve pessoas que duvidaram que o conseguíssemos fazer, mas nós nunca duvidámos por um minuto", disse o treinador do San Diego State, Brian Dutcher.

No. 5 Miami vs. No. 4 UConn

O outro lado da chave também inclui duas equipas que muitos não imaginavam que chegariam a esta fase.

Pois Miami é a terceira equipa este ano a chegar à Final Four pela primeira vez na história da escola.

Dirigidos por Jim Larrañaga, de 73 anos, no seu 12º ano como treinador principal, os Hurricanes entraram no torneio de forma pouco auspiciosa, com 3-4 derrotas em janeiro e uma derrota em casa para a Florida State.

Mas desde o início do torneio, há mais de duas semanas, Miami tem estado quase imparável, arrasando os adversários e vencendo os seus três primeiros jogos com uma margem de vitória combinada de 37 pontos.

Nos Oito de Elite, o Miami enfrentou o Texas, segundo cabeça-de-chave, um adversário formidável depois de uma excelente temporada.

Mas uma importante sequência de 37-17 nos últimos 13 minutos contra os Longhorns ajudou a conduzir os Hurricanes a uma famosa vitória por 88-81 e selou seu lugar na final four.

Para Larrañaga, que se lembra de muitos dos abalos sísmicos ao longo dos anos, a positividade no início do ano foi vital para a campanha no torneio.

"É a mesma alegria, a mesma atitude de júbilo, porque adoramos quando os nossos jogadores atingem um objetivo que estabeleceram antes da época", disse Larrañaga.

"O que dissemos no primeiro dia de treino é que temos de começar a visualizar agora mesmo o que queremos alcançar e trabalhar para isso todos os dias. E é isso que esses rapazes têm feito."

O UConn, apesar de ser o quarto cabeça de série, era considerado como a continuação de uma série de resultados decepcionantes no March Madness, tendo perdido na primeira ronda nos dois anos anteriores.

No entanto, desde a primeira partida, a equipa tem estado em grande forma. Os Huskies ganharam os seus dois primeiros jogos por uma margem média de 19,5 pontos, antes de derrotarem a terceira cabeça de série, Gonzaga, por 28 pontos, na Elite Eight.

A vitória esmagadora foi a maior margem de vitória no Elite Eight em 31 anos.

Como a única equipa da competição que ainda tem um título em seu nome, a pressão recai sobre os ombros do UConn para usar a experiência e o pedigree para mais uma vez erguer o troféu de campeão nacional pela quinta vez na história da escola.

Mas, mesmo com essa expetativa, o atacante Adama Sanogo diz que a equipe ainda está provando um ponto de vista para seus céticos.

"Temos algo sobre os nossos ombros", disse Sanogo. "Sempre que jogamos basquetebol, tentamos mostrar que as pessoas estão erradas."

