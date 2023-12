Destaques da história

Marc Leishman: O golfista retira-se dos Jogos Olímpicos devido ao receio do vírus Zika

Decisão devido a receios sobre o sistema imunitário da mulher

O zika foi declarado emergência de saúde pública a nível mundial

O chefe de missão da equipa australiana apoia a decisão do jogador

A menos de 100 dias dos Jogos Olímpicos, Leishman anunciou a sua decisão num comunicado emitido pela PGA australiana.

Disse que se tinha retirado do evento devido a receios sobre a força do sistema imunitário da sua mulher Audrey.

"No passado mês de abril, eu e os meus filhos quase perdemos a minha mulher devido a um síndroma de choque tóxico", refere o comunicado.

Ler: Adam Scott opta por não participar nos Jogos Olímpicos

"Desde então, a Audrey tem sido propensa a infecções e está longe de recuperar a 100% o seu sistema imunitário.

"Consultámos o médico da Audrey e, devido à sua recuperação contínua e aos potenciais riscos associados à transmissão do vírus Zika, foi uma decisão difícil mas fácil não participar.

"Não joguei o torneio Masters de 2015 para estar ao lado dela quando foi atingida pela doença e não posso correr o risco de pôr a sua saúde em perigo".

Ler: Jordan Speith está a passar por uma crise no Masters

O Zika, um vírus transmitido por mosquitos que está relacionado com o facto de milhares de bebés nascerem com o cérebro subdesenvolvido, foi declarado uma emergência de saúde pública global pela Organização Mundial de Saúde há três meses.

O vírus tem sido associado à microcefalia em bebés.

Leishman, que perdeu num playoff para o Open em St Andrews no ano passado e é o número 35 do mundo do golfe, tomou a sua decisão após "muita reflexão", disse o diretor executivo da PGA australiana, Brian Thorburn.

"Estar numa posição em que se tem de desistir do Masters e dos Jogos Olímpicos, os dois torneios mais importantes para que um profissional pode ser convidado, tudo no espaço de 12 meses, não é uma decisão tomada à pressa", acrescentou Thorburn.

A chefe de missão da equipa australiana, Kitty Chiller, disse que a organização compreende "que a família deve estar sempre em primeiro lugar" e respeitou a decisão de Leishman de não participar nos Jogos Olímpicos.

Ler: Lovelady espera estar bem no Rio

Os jogadores que podem ser convocados para ocupar o seu lugar são Marcus Fraser, Matt Jones e Scott Hend.

O australiano Adam Scott, companheiro de Leishman, Louis Oosthuizen e Charl Schwartzel, da África do Sul, e Vijay Singh, das Ilhas Fiji, optaram por não participar nos Jogos, que incluem o golfe no programa pela primeira vez em 112 anos.

Na semana passada, foi revelado que as estrelas olímpicas da Coreia do Sul iriam usar fatos de treino com repelente de insectos para manter os mosquitos afastados, bem como calças compridas e blazers para as cerimónias de abertura e encerramento, em resposta à propagação do Zika.

Os Mestres 2016

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com