Máquinas de lavar e secar caras: superam realmente modelos menos caros?

Idealmente, a roupa deve estar livre de rugas e completamente seca antes de ser pendurada no armário. Uma secadora pode ajudar neste processo, mas nem todos os aparelhos são eficientes. Um estudo revelou isso.

Naturalmente, o secar ao ar livre é mais rápido e econômico ao ar livre e sob a luz do sol, mesmo durante os meses de inverno, é mais econômico pendurar a roupa dentro do apartamento usando uma corda de roupas em vez de usar uma secadora, como indica a Stiftung Warentest. No entanto, se você não gosta de secar ao ar livre ou não tem espaço suficiente, há opções confiáveis de secadoras, de acordo com a investigação.

A Stiftung Warentest recentemente testou 11 secadoras de calor com bomba de calor, com preços entre 370 e 1070 euros, nos programas "cotton closet dry", "cotton ironing damp" e "care light closet dry". O resultado: seis dispositivos foram classificados como "bons" e cinco como "satisfeitos". No entanto, a qualidade tem seu preço.

Por exemplo, o vencedor do teste da AEG (modelo TR9T75680) custa relativamente caro, 1030 euros, sendo a segunda secadora mais cara do teste. No entanto, os testadores consideram que é um novo padrão para secadoras de roupa, pois seca a roupa sem rugas rapidamente e com baixo consumo de energia.

O segundo lugar, o modelo TWC 560 WP da Miele, seca quase tão bem - mas custa 1070 euros, sendo a mais cara do teste. As secadoras "boas" mais baratas atualmente custam cerca de 700 euros.

Conforto tem seu preço

As secadoras econômicas do teste tendem a ser mais barulhentas e menos confortáveis do que suas contrapartes mais caras. Os testadores criticam pés de ajuste difíceis, botões pouco confiáveis e dispositivos que subestimam o tempo restante.

Nem todas as secadoras do teste desempenharam sua função principal - secar - de forma ótima. Duas secadoras baratas não conseguiram produzir algodão "pronto para o armário" com uma carga cheia. Uma deixou tecidos delicados úmidos e outra removeu muita água no programa "ironing-damp". Menos água teria sido mais adequado para passar a ferro depois.

Há também grandes diferenças no consumo de energia. Em um período de dez anos, para uma família de quatro pessoas e processando cerca de 10.000 quilos de roupa seca, os custos de eletricidade variam aproximadamente de 798 euros para uma secadora "satisfeita" e razoavelmente barata, a cerca de 564 euros para a segunda máquina da Miele. O vencedor do teste tem o segundo consumo de energia mais baixo em um período de dez anos, com custos de eletricidade de aproximadamente 566 euros. No entanto, os dispositivos teriam que funcionar a cada dois dias para alcançar isso.

Gire a roupa adequadamente antes de secar

Você pode economizar energia durante o processo de secagem realizando um passo adicional durante o processo de lavagem - ou seja, gire sua roupa adequadamente antes de ativar a secadora. De acordo com os testadores, quanto mais água a máquina de lavar remove da roupa, menos energia a secadora precisa. Além disso, isso acelera o processo de secagem.

Dica bônus: Sete "excelentes" máquinas de lavar da edição anterior do teste ainda estão disponíveis no mercado - e, em alguns casos, caíram mais de 100 euros nos últimos 12 meses. A opção mais barata aqui: a Otto Hanseatic HWT8A2GT, disponível por 400 euros.

