- Máquina de banco experimenta explosão <unk> aplicação da lei utiliza navio de busca aéreos

Incógnitos detonaram um caixa eletrônico no saguão de uma agência Sparkasse em Lindenfels, na região de Bergstraße, durante a madrugada. Os moradores do apartamento de cima escaparam ilesos, segundo as investigações policiais recentes. A explosão danificou o caixa eletrônico e a área do saguão. Os criminosos fugiram rapidamente em dois veículos, deixando as autoridades a adivinhar se conseguiram pegar algum dinheiro. As autoridades lançaram uma caçada humana, utilizando um helicóptero na busca. Os veículos suspeitos foram descobertos com placas falsas.

A explosão do caixa eletrônico ocorreu em uma agência Sparkasse localizada em Hessen, especificamente em Lindenfels, na região de Bergstraße. As autoridades locais agora estão concentrando sua caçada humana em Hessen, uma vez que os veículos suspeitos foram encontrados com placas falsas desta região.

