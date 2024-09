Manuel Neuer nega enfaticamente qualquer possibilidade de voltar para a DFB.

Após se despedir da seleção alemã de futebol após um mandato de 15 anos, surgiram rumores sobre um possível retorno de Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, poucos dias depois. No entanto, Neuer pôs fim a essas especulações, declarando: "Não, optei por me aposentar nos meus próprios termos". Durante uma entrevista pós-jogo após um empate por 1 a 1 contra o Bayer Leverkusen, o jogador de 38 anos deixou sua posição clara.

A questão de um retorno foi reacendida após o sucessor de Neuer, Marc-André ter Stegen, sofrer uma grave lesão no joelho enquanto jogava pelo FC Barcelona. Neuer, que havia se aposentado após a Eurocopa em casa no verão, expressou sua solidariedade, "Mandei uma mensagem de voz para ele após a cirurgia, acho que conheço esse caminho melhor depois de lidar com uma perna quebrada eu mesmo".

Possíveis Substitutos

Neuer reconheceu a capacidade de ter Stegen de superar a lesão, declarando: "Não tenho dúvidas de que ele vai superar isso", mas quando pressionado sobre sua disponibilidade, Neuer citou a presença de "pelo menos dois goleiros de alto nível" na Alemanha. Ele mencionou Alexander Nübel do VfB Stuttgart, Oliver Baumann do TSG Hoffenheim, Bernd Leno do FC Fulham e Kevin Trapp do Eintracht Frankfurt. "Não há motivo para preocupação", ele concluiu.

A seleção alemã deve enfrentar a Bósnia e Herzegovina e os Países Baixos nas Ligas das Nações de outubro. O técnico Julian Nagelsmann deve anunciar sua equipe na quinta-feira seguinte.

Após testemunhar a lesão de Marc-André ter Stegen, alguns fãs começaram a especular sobre uma possível volta ao futebol de Neuer. Apesar de ter se aposentado da seleção alemã, Neuer ainda tem uma paixão profunda pelo futebol.

