Manny Machado, jogador do San Diego Padres, é o primeiro jogador da MLB a ser expulso por argumentar que violou o novo temporizador de lançamentos

Na primeira entrada da derrota dos Padres por 8 a 6 contra o Arizona Diamondbacks, Machado tentou pedir um tempo enquanto ajustava suas luvas, já que o recém-instituído cronômetro de arremessos estava acabando.

Os rebatedores podem pedir um tempo por jogada, e Machado não tinha usado o seu.

O terceira base, de 30 anos, achou que tinha conseguido, mas o árbitro Ron Kulpa julgou que Machado havia pedido o tempo depois que o cronômetro atingiu a marca de oito segundos - de acordo com as novas regras, os rebatedores devem estar prontos na área de rebatedores quando faltarem oito segundos para o fim do tempo.

Como resultado, Machado foi considerado um strike, o que significa que ele bateu para fora. Machado, furioso, voltou-se para discutir com Kulpa e, depois de trocar algumas palavras, foi expulso do resto do jogo.

De acordo com a MLB, um funcionário da liga disse que Kulpa tomou a decisão correcta ao marcar um strike.

No entanto, Machado discordou. "Eu disse que foi aos oito segundos", disse ele aos repórteres depois.

"Ele não me deu a bola. Agora, fui eliminado. Prejudiquei a minha equipa ao sair do jogo e ser atirado para lá. Sinto que não fiz nada de errado".

Foi a décima expulsão da carreira de Machado.

O treinador Bob Melvin não contestou a expulsão de Machado. "O nosso argumento foi: Se ele tivesse conseguido o tempo limite, não teríamos tido aquela situação."

De acordo com a MLB, a entidade instruiu os clubes que discutir violações será tratado da mesma forma que discutir bolas e strikes, o que significa que qualquer pessoa que discuta ou desafie uma decisão será ejetada.

Acelerando as coisas

As novas regras da MLB foram concebidas para acelerar o jogo, uma vez que os jogos de basebol demoravam, em média, mais de três horas a terminar.

Para além das novas regras, que obrigam os batedores a estarem prontos para um lançamento com oito segundos no cronómetro, determinam que os lançadores têm 15 segundos para completar um lançamento com as bases vazias e 20 segundos com os corredores nas bases.

Para além disso, os batedores estarão limitados a um tempo de espera por cada aparição na base, e haverá também um temporizador de 30 segundos entre batedores.

Os novos regulamentos também significam que o tamanho das três bases aumentou de 15 para 18 polegadas, na esperança de reduzir as lesões.

Ben Church, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com