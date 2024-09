- Manipulação emocional por meio da memória nostálgica

Aqui estão imagens que mostram uma era que parece despreocupada: turistas na praia de Rügen, uma loja de esquina, cafés animados no centro da cidade - todos visivelmente envelhecidos, provavelmente capturados nas décadas de 1960 ou 1970. A legenda diz: "Eu queria que fosse assim novamente." Essas imagens chamam a atenção nas plataformas de mídia social, especialmente no Facebook. A nostalgia parece estar aumentando, especialmente entre os idosos.

Muitos comentários refletem as lembranças dos usuários. Memórias da cozinha aconchegante da vovó com uma estufa de azulejos, um sabor mais doce de Fanta na infância e menos posses materiais, mas uma felicidade maior. Parece ser uma representação idealizada do passado que não se sustenta sob análise mais detalhada. Para os usuários, serve como uma viagem ao seu próprio passado ou adolescência. Para alguns administradores de página que postam essas imagens, parece ser uma empreitada comercial. Alguns tentam vender algo, enquanto outros manipulam seguidores politicamente com sutis insinuações.

Publicações de Nostalgia no Facebook: Lembranças versus Desprezo pela Sociedade Contemporânea

À primeira vista, as páginas podem parecer inofensivas. Nomes como "Velhas Memórias", "Bons Velhos Tempos" ou "Melhores Receitas da Vovó". Parecem um verdadeiro cápsula do tempo do século passado. Cenas de mesas adornadas com toalhas de mesa com padrão de videira, almôndegas em bandejas comunitárias, cabines telefônicas amarelas ao lado da estrada. Mas uma olhada mais atenta nos comentários dessas publicações levanta suspeitas. Não se trata apenas de compartilhar memórias, mas muitas vezes de uma expressão de desprezo pela sociedade moderna.

Benjamin Krämer, professor de ciência da comunicação especializado em uso e história da mídia na Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), tem insights sobre esse fenômeno. Em uma entrevista com stern, ele explica: "Há uma distinção a ser feita entre sentimentalizar o passado e tirar conclusões políticas dele. Mas você também pode explorar essa mudança e culpar a imigração ou a política social liberal por não ter mais o que supostamente já teve."

Isso acontece exatamente em muitas seções de comentários de tais publicações de nostalgia. Sob uma imagem de uma paisagem urbana dos anos 1970, um usuário escreve: "Era mais seguro naquela época. Tudo ainda estava limpo e as fronteiras estavam fechadas! Hoje, você não se sente seguro ao sair, com todos os invasores." Seu comentário racista recebeu muitos gostos. Comentários semelhantes aparecem sob uma imagem de uma piscina, aparentemente dos anos 1980. "Era mais seguro ir a piscinas públicas sem medo de ser assaltado por estrangeiros." Opiniões abertamente xenofóbicas, contrastando com as memórias queridas do passado.

"Para que tais publicações tenham efeito, é necessária uma certa familiaridade. O terreno deve ter sido preparado em outro lugar. As interpretações devem já estar bem estabelecidas e profundamente enraizadas no público para que tais declarações sejam imediatamente interpretadas de uma certa maneira", explica Krämer.

"Esse tipo de comunicação desperta insatisfação com a vida atual"

Uma tática que a Nova Direita vem utilizando há anos: o que se chama de "mensagens codificadas". A mensagem explícita não precisa necessariamente ser dita porque todos estão cientes do significado subjacente. Foi usado com mais sucesso com a música "L'amour Toujours" de Gigi D'Agostino, que a extrema direita adotou com o slogan "Alemanha para os alemães, estrangeiros para fora". Hoje, apenas a melodia da música, sem suas letras odiosas, é suficiente para transmitir a mensagem.

Mas por que esse tipo de abordagem funciona com imagens aparentemente inofensivas e nostálgicas?

Esse tipo de comunicação, segundo Krämer, desperta uma insatisfação com a vida atual. "Especialmente popular entre a Nova Direita", diz ele, "frequentemente gira em torno de valores tradicionais de gênero ou família. São usados exemplos históricos da arte e arquitetura, sugerindo que houve uma vez uma idade de ouro do Ocidente que agora está em declínio."

No entanto, isso não gera capital político por si só, acredita Krämer. A romanticização do passado pode despertar um senso de euforia e unidade, mas não inspira realmente uma ação política. "Requer uma crise, um senso de emergência, para motivar as pessoas a se engajar politicamente e votar. Há uma percepção de ameaça."

E essa percepção de ameaça foi construída pela extrema direita há anos. Seja com refugiados, elites corruptas ou caldeiras de aquecimento. Nesse narrativa, fica claro: alguns estão tentando tirar algo do "homem comum" e subjugá-lo.

Mas por trás desses medos, Krämer nota uma preocupação mais profunda: "No fundo, é sobre reconhecimento. Se a própria vida ou identidade tem algum valor?" Atualmente, partidos como a AfD estão usando essas questões de identidade para fazer campanha. Por exemplo, quando o líder do estado da Turíngia, Björn Höcke, posa em uma velha motocicleta da Alemanha Oriental com o slogan "Simson em vez de bicicleta de carga".

Mas isso não é novo, como Krämer enfatiza: "Você pode encontrar promessas de reconhecimento semelhantes em todos os tipos de ideologias políticas. Até mesmo na antiga política social-democrata ou socialista. Lá, era sobre construir uma sociedade melhor e proporcionar reconhecimento para a identidade dos trabalhadores e seu estilo de vida."

Muitas memórias do passado são muitas vezes glamorizadas em retrospecto, parecendo mais brilhantes do que realmente foram. Alguns comentários sob publicações de nostalgia ecoam esse sentimento. Uma pessoa mencionou: "Sempre essa nostalgia... Você não aguentaria um minuto neste mundo atual. Combustível sem chumbo, disciplinas físicas nas escolas e absolutamente nenhum conforto. As recordações podem ser encantadoras. A época, porém, definitivamente não era."

Usuários frequentemente se lembram de tempos mais simples em seus comentários, como o sabor de Fanta durante a infância ou a cozinha aconchegante da vó. Essas recordações nostálgicas servem como um refúgio das questões sociais contemporâneas para muitos usuários. No entanto, alguns comentários também revelam um certo desprezo pela sociedade moderna, frequentemente expressando o desejo por um passado que nunca existiu de verdade. Por exemplo, um usuário comenta: "Era mais seguro naquela época. Tudo ainda estava limpo e as fronteiras estavam fechadas!"

A romantização do passado e seu uso como crítica à sociedade contemporânea é uma tática frequentemente empregada pela extrema-direita. De acordo com o professor de ciência da comunicação Benjamin Krämer, essa comunicação desperta insatisfação com a vida atual e é particularmente popular entre a Nova Direita, frequentemente girando em torno de valores tradicionais de gênero ou família. No entanto, Krämer enfatiza que a romantização do passado por si só não gera capital político. É preciso uma ameaça percebida para motivar as pessoas a engajarem politicamente e votarem.

