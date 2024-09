Manifestantes inundam o Senado do México durante debates acalorados sobre leis questionáveis de reforma judicial.

Uma votação sobre a ampla modificação constitucional, que permitiria aos mexicanos eleger diretamente juízes em todos os níveis de governo, foi esperada após o debate. No entanto, o caos se instalou quando a multidão invadiu o Senado na terça-feira, levando o presidente do Senado, Gerardo Fernández Noroña, a pedir a evacuação para evitar conflitos com os manifestantes.

Vídeos intrigantes captaram a desordem, mostrando manifestantes batendo violentamente nas portas da assembleia enquanto outros acenavam com a bandeira mexicana da galeria superior. Vários legisladores até mesmo encorajaram os manifestantes.

A reforma constitucional abrangente é fortemente apoiada pelo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que tem consistentemente criticado o Supremo Tribunal por atrapalhar algumas de suas propostas de políticas-chave.

Após a implementação, os mexicanos elegeriam juízes em todos os níveis de governo por meio de eleições, uma medida que especialistas jurídicos acreditam que posicionaria o México como uma exceção no sistema judicial internacional.

A emenda passou facilmente pela câmara baixa do Congresso na semana passada, mas a coalizão governante de López Obrador precisa de uma maioria qualificada para aprová-la no Senado.

Boatos davam conta de que um senador da oposição havia desertado para a coalizão governante, potencialmente permitindo que a reforma passasse pela menor das margens.

Críticas colaterais do embaixador dos EUA em Cidade do México, Ken Salazar, que se referiu às eleições de juízes como "uma ameaça significativa à funcionalidade da democracia do México", alimentaram uma disputa diplomática entre as nações.

Associações empresariais expressaram preocupações de que a aprovação da reforma poderia minar o clima de investimento do México, fazendo com que o valor do peso caísse.

López Obrador, um esquerdista popular, insiste que a reforma é essencial para erradicar a corrupção dentro da judicatura mexicana e torná-la mais receptiva à vontade do povo. No entanto, os oponentes argumentam que a reforma equivale a uma tomada de poder, deixando uma das últimas barreiras contra o poder presidencial vulnerável à manipulação política.

Atualmente, os juízes do Supremo Tribunal no México são escolhidos pelo presidente e requerem aprovação do Senado. Os juízes federais, por outro lado, são selecionados por uma comissão judicial que baseia suas decisões em testes meritocráticos e registros educacionais.

Se a reforma for aprovada, as eleições de juízes ocorrerão no ano seguinte, após um período de campanha; um total de 7.000 juízes competirão pelos assentos ou renunciarão ao controle para o candidato mais popular.

Esta é uma história em evolução, e atualizações seguirão.

