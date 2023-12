Manifestantes anti-rohingya invadem abrigo de refugiados na Indonésia exigindo a deportação

Uma grande multidão de estudantes indonésios invadiu um centro de convenções que albergava centenas de refugiados Rohingya de Myanmar, na cidade de Banda Aceh, na quarta-feira, exigindo a sua deportação, segundo imagens da Reuters.

O porta-voz da polícia da cidade de Banda Aceh não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As imagens mostraram os estudantes, muitos deles com casacos verdes, a correr para a cave do edifício, onde uma multidão de homens, mulheres e crianças Rohingya estavam sentados no chão e a chorar de medo. Os Rohingya foram então conduzidos pelas autoridades, alguns carregando os seus pertences em sacos de plástico, e levados para camiões que os transportariam para abrigos alternativos, enquanto os manifestantes observavam.

Os refugiados Rohingya têm sido alvo de uma hostilidade e rejeição crescentes na Indonésia, à medida que os habitantes locais se sentem frustrados com o número de barcos que chegam com a minoria étnica, que é perseguida em Myanmar, de maioria budista.

O Presidente indonésio, Joko Widodo, atribuiu o recente aumento do número de chegadas ao tráfico de seres humanos e prometeu trabalhar com organizações internacionais para oferecer abrigo temporário.

As chegadas tendem a aumentar entre novembro e abril, quando os mares estão mais calmos, com os Rohingya a embarcarem para a vizinha Tailândia e para a Indonésia e a Malásia, países de maioria muçulmana.

Wariza Anis Munandar, uma estudante de 23 anos de Banda Aceh, que discursou numa manifestação de protesto na cidade na quarta-feira, apelou à deportação dos Rohingya, enquanto outra estudante, Della Masrida, de 20 anos, disse que "eles vieram para cá sem serem convidados, sentem que este é o seu país".

Um porta-voz do ACNUR na Indonésia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o incidente de quarta-feira.

O ACNUR disse no início deste mês que a agência estava "alarmada" com os relatos de rejeição na Indonésia.

A Indonésia não é signatária da Convenção das Nações Unidas sobre os Refugiados de 1951, mas tem um historial de acolhimento de refugiados quando estes chegam.

Durante anos, os Rohingya abandonaram Myanmar, onde são geralmente considerados como estrangeiros vindos do Sul da Ásia, sendo-lhes negada a cidadania e sujeitos a abusos.

