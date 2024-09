- Manifestações em larga escala irromperam em Israel após a libertação de prisioneiros mortos de Gaza.

No título: Nas maiores demonstrações desde o início do conflito de Gaza, mais de meio milhão de indivíduos alegadamente expressaram seu desejo por um acordo imediato com o grupo religioso Hamas. Essa demanda surgiu após o descobrimento dos corpos sem vida de seis reféns dentro da Faixa de Gaza. Em resposta, a federação israelense do trabalho planeja paralisar o país com uma greve geral excepcionalmente proeminente hoje, com o objetivo de aumentar a pressão no primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para finalizar um acordo para a libertação dos reféns restantes.

Conflitos com a lei resultaram em vários arrastões, de acordo com meios de comunicação locais, em cidades como Tel Aviv. Cerca de 300.000 pessoas se reuniram na metrópole costeira de Tel Aviv, de acordo com o "Times of Israel", apesar de não haver números oficiais.

O líder do sindicato, Arnon Bar David, expressou sua preocupação com a situação ao site de notícias "ynet", dizendo: "Não podemos apenas assistir. É inhumano testemunhar judeus sendo mortos nos túneis subterrâneos de Gaza". Ele enfatizou: "Precisamos chegar a um acordo (com Hamas). Um acordo é mais importante do que qualquer outra coisa". A greve está programada para começar às 06:00, hora local (05:00 CET), com relatórios indicando que o aeroporto internacional de Ben Gurion, em Tel Aviv, também será alvo.

O ministro das finanças israelense, Bezalel Smotrich, teria tentado impedir a greve geral por meio de uma ordem de restrição temporária, de acordo com o "Times of Israel". Smotrich, assim como seu colega direito-wing, o ministro da polícia Itamar Ben Gvir, é contrário a fazer concessões a Hamas e tem ameaçado repetidamente o primeiro-ministro Netanyahu com o colapso do governo.

Na manhã de domingo, o exército israelense revelou o descobrimento de seis reféns mortos em um túnel subterrâneo na parte sul da Faixa de Gaza. O Instituto Nacional de Medicina Legal foi citado pelo portal de notícias "Axios", stating that the captives had been executed at close range, approximately 48 to 72 hours prior to their autopsies. They were believed to have been killed between Thursday and Friday morning. However, a spokesperson for the terrorist organization Hamas claimed that the captives had succumbed to Israeli bombing.

"Nous ne les abandonnerons pas," protesters chanted in Tel Aviv, expressing their sentiment regarding the fate of the remaining 101 captives held by the Islamists. They marched through the city's central streets, carrying blue and white national flags. On stage, six symbolic coffins were displayed for the deceased captives.

Protesters impeded a significant highway in the evening, launching projectiles, erecting barricades, scattering nails, metal debris, and setting fires on the road, as per media reports. Eventually, the police managed to clear the route, utilizing stun grenades.

Additionally, protests occurred in other Israeli cities, with demonstrators urging the government to strike a quick agreement that would bring about a ceasefire in the Gaza conflict and the release of the captives in exchange for Palestinian inmates held in Israeli prisons. Negotiations between Israel and Hamas, mediated by the US, Qatar, and Egypt for months, have been at a standstill.

Relatório: Mediadores planejam iniciar negociações finais

De acordo com informações do "Washington Post", os mediadores pretendem apresentar às duas partes uma proposta final para um acordo nas próximas semanas. Se qualquer uma das partes rejeitar essa proposta novamente, pode sinalizar o fim das negociações. Um alto funcionário do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, foi citado como dizendo: "O descobrimento de seis reféns mortos em Gaza destacou a urgência de chegar a um acordo".

Recentes pesquisas do Instituto Israelense de Democracia (IDI), com sede em Jerusalém, indicam que 82% dos israelenses apoiam um acordo sobre a libertação de reféns na Faixa de Gaza, de acordo com o Wall Street Journal. No entanto, os apoiadores permanecem divididos sobre os termos de tal acordo. "Há pessoas que defendem a libertação dos reféns; outras defendem a continuação do conflito para proteger o sul", o jornal dos EUA citou Michael Oren, ex-embaixador de Israel nos EUA, como dizendo. "É assim desde o início do conflito; nada mudou", ele disse ao jornal.

O principal obstáculo nas negociações atualmente gira em torno da duração em que as tropas israelenses podem permanecer estacionadas no corredor de Philadelphi, no sul da Faixa de Gaza, que fica ao longo da fronteira egípcia. O gabinete de segurança de Israel recentemente decidiu manter o controle do corredor. Em um comunicado, familiares dos reféns afirmaram que Netanyahu e seus parceiros de coalizão haviam decidido "sabotar" o acordo de cessar-fogo para o corredor e estavam "consientemente condenando os reféns à morte".

Defesa: Devemos resgatar os reféns

O ministro da Defesa, Joav Galant, chamou a decisão do gabinete de segurança para ser revertida. "É tarde demais para os reféns que foram cruelmente executados", Galant escreveu na plataforma X. "Devemos resgatar os reféns ainda detidos por Hamas". Galant teria sido envolvido em uma discussão acalorada com Netanyahu durante a reunião do gabinete.

Enquanto isso, uma campanha de vacinação contra o vírus da pólio começou no centro da território palestino bloqueado. Após o primeiro caso de paralisia por pólio em 25 anos ser relatado na faixa costeira contestada, a OMS anunciou que cerca de 640.000 crianças serão imunizadas contra o vírus altamente infeccioso. Geralmente, duas doses da vacina são administradas com um intervalo de quatro semanas.

Vacinação contra a pólio em andamento em Gaza

Durante a campanha de vacinação, que começou no domingo e deve durar cerca de uma semana antes de se expandir para outras partes de Gaza, o exército israelense disse que observará cessar-fogo limitado em locais e horários específicos. A

O conflito de Gaza foi acendido pelo ataque mais mortal que Israel já havia enfrentado, resultando em mais de 1.200 mortes. Esse evento catastrófico foi orquestrado por Hamas e outras facções radicais operando na região fronteiriça de Israel em 7 de outubro de 2023. Desde então, o número de mortos no conflito de Gaza ultrapassou 40.700, segundo a autoridade de saúde sob o controle de Hamas na região costeira. É importante destacar que essa figura não diferencia entre combatentes e não combatentes e é difícil de confirmar.

A União Europeia expressou sua preocupação com a violência crescente em Gaza e pediu um cessar-fogo imediato. Vários ministros das Relações Exteriores da UE emitiram declarações, instando Israel e Hamas a priorizar o diálogo e a diplomacia em vez do conflito.

Recentemente, a delegação da União Europeia em Israel e na Autoridade Palestina emitiu uma declaração conjunta, condenando a descoberta dos reféns mortos e reiterando seu apoio a um acordo de paz abrangente que inclua a libertação de todos os reféns.

