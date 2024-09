Manifestações e críticas dos EUA: Netanyahu enfrenta escrutínio após a morte de seis prisioneiros do Hamas

Desculpe pelos infelizes acontecimentos, disse Netanyahu durante uma conferência de imprensa ao vivo na segunda-feira, referindo-se aos seis reféns mortos. "Chegamos perto, mas não conseguimos", admitiu.

Hamas enfrentará sérias consequências por executar os reféns a queima-roupa, alertou Netanyahu. Em vez de clemência, ele defendeu a intensificação da pressão sobre Hamas. De forma enfática, declarou: "Ninguém está mais determinado a trazer de volta nossos reféns do que eu. Ninguém pode me ensinar sobre isso".

Netanyahu enfatizou a importância de manter o controle de Israel sobre a área de fronteira entre Gaza e Egito para evitar que os reféns restantes sejam contrabandeados para fora. Isso é um aspecto crucial nas negociações em andamento que visam não apenas um cessar-fogo nas terras palestinas, mas também a libertação de todos os reféns sobreviventes.

A controvertida retirada do Corredor de Filadélfia é um grande obstáculo nas negociações de paz, que visam um cessar-fogo nas terras palestinas e a libertação de todos os prisioneiros em Gaza.

No sábado, os corpos dos seis reféns mortos foram encontrados em um túnel em Rafah, na região sul de Gaza. Segundo o ministério da saúde de Israel, eles foram mortos a tiros por milicianos do Hamas a queima-roupa cerca de 48 a 72 horas antes de suas autópsias serem realizadas no domingo.

Manifestantes exigindo a libertação dos reféns restantes realizaram grandes comícios na noite de domingo. A Histadrut, a maior central sindical de Israel, convocou um greve nacional a partir da manhã de segunda-feira, afetando funcionários administrativos, hospitalares e de transporte público em todo o país. Lojas, restaurantes, mercados e escolas foram ordenados a fechar. O presidente da Histadrut, Arnon Bar David, justificou isso, afirmando: "Não podemos abandonar nossos reféns".

As cidades costeiras de Tel Aviv e Haifa aderiram ao chamado à greve, mas Jerusalém não participou. Todos os voos saindo do Aeroporto Internacional Ben Gurion em Tel Aviv foram suspensos por duas horas pela manhã. Após a retomada das operações, um porta-voz confirmou.

Os serviços de transporte retomaram operações parciais, e o nível de adesão à greve variou entre os escritórios do governo.

Apenas algumas horas após o início da greve, um tribunal do trabalho em Tel Aviv emitiu uma ordem para suspendê-la, considerando-a uma "greve política". O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, obteve a ordem do tribunal, argumentando que a greve não tinha relação com disputas salariais e, portanto, era ilegal.

Protestos bloquearam vias principais em Tel Aviv mesmo após o término da greve, e milhares voltaram a se reunir em Tel Aviv na segunda-feira à noite, assim como na noite anterior.

O funeral de Hersh Goldberg-Polin, um cidadão americano-israelense de 23 anos, um dos seis reféns mortos, transformou-se em uma reunião de protesto. Diante dos presentes, o presidente israelense Isaac Herzog expressou pesar em nome do governo. "Peço desculpas em nome do Estado de Israel por não ter mantido você em segurança do terrível desastre de 7 de outubro e por não ter trazido você de volta para casa em segurança", disse ele aos enlutados em Jerusalém.

Quase nove meses se passaram desde o ataque em massa do Hamas a Israel em 7 de outubro, e 97 reféns ainda estão sob custódia de Hamas e outros grupos palestinos militantes, dos quais se acredita que 33 estejam mortos.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, que estima que um pequeno número de indivíduos com ligações alemãs ainda estejam entre os reféns, condenou a morte dos seis reféns encontrados na segunda-feira à noite como "quase insuportável". Todos os reféns restantes devem ser libertados, e um cessar-fogo humanitário na Faixa de Gaza deve ser alcançado, afirmou o comunicado, pedindo o fim das mortes na Faixa de Gaza.

O presidente Biden respondeu à pergunta sobre se Netanyahu estava fazendo esforços suficientes para tal acordo, dizendo "Não", durante seu discurso em Washington na segunda-feira. Os EUA, juntamente com o Egito e o Catar, têm trabalhado por meses para alcançar um acordo entre Israel e a organização palestina islâmica Hamas.

Enquanto isso, o governo britânico anunciou que suspenderia 30 das 350 licenças de exportação para entregas de armas a Israel, citando uma "séria violação do direito humanitário internacional" como motivo. O secretário das Relações Exteriores, David Lammy, fez esse anúncio.

Em resposta ao descobrimento dos corpos dos seis reféns em Rafah, protestos em massa e uma greve nacional foram iniciados em Israel, exigindo sua libertação.

Leia também: