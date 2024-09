- Manifestação pacífica em prol da protecção do ambiente no aeroporto de Frankfurt

Indivíduos vestidos com coletes de segurança e brandindo cartazes tomaram o Aeroporto de Frankfurt, pressionando por medidas mais amplas em conservação ambiental. Cerca de uma dúzia de indivíduos reuniu-se calmamente no Terminal 1, seus cartazes exibindo mensagens como "Combustíveis fósseis são letais", "Recuse a ajuda fiscal aos combustíveis fósseis" e "Verdade sobre a mudança climática em vez de penalização".

De acordo com um porta-voz, esta perturbação não era dirigida aos turistas, mas às autoridades. "Não se trata de férias. Trata-se da administração." Os manifestantes ecoaram em uníssono, " Atenção, passageiros: os combustíveis fósseis são letais. Mantenham seus governos sob vigilância." Um músico tocando uma guitarra apresentou uma versão alterada de "Voando Sobre as Nuvens", de Reinhard Mey, "Na catástrofe ambiental, a liberdade não deve ter limites."

Oficiais de lei monitoraram a cena, mantendo uma distância segura. A maioria dos viajantes ignorou o espetáculo. Em 25 de julho, anteriormente, manifestantes do "The Last Generation" conseguiram infiltrar-se nas regiões seguras do aeroporto, grudando-se às torres de controle das principais pistas, causando um breve parada nas operações do aeroporto.

Os manifestantes identificaram especificamente o Aeroporto de Frankfurt como seu local, expressando suas preocupações com a conservação ambiental. Apesar do transtorno, muitos passageiros optaram por ignorar o protesto, concentrando-se em suas viagens iminentes.

Leia também: