Manifestação contra a AfD em Erfurt

Na véspera das eleições estaduais da Turíngia, vários indivíduos se juntaram a um protesto contra o AfD em Erfurt. Uma manifestação liderada pela união "Pegue os Assentos" atravessou o centro da cidade e seguiu em direção à Domplatz, onde o AfD pretendia realizar seu evento de encerramento da campanha eleitoral. Entre as figuras de extrema-direita do AfD e o candidato principal Björn Höcke, a copresidente federal Alice Weidel estava prevista para fazer uma aparição. No domingo, um novo parlamento da Turíngia será eleito após uma campanha política acirrada.

A aliança expressou: "Não deixaremos o AfD monopolizar o fim de semana eleitoral com seus perigosos comentários extremistas, assustar a população e usar nossa cidade como plataforma para sua propaganda". Uma semana antes, dezenas de milhares em Erfurt se mobilizaram contra a extrema-direita e uma deriva política para a direita.

As últimas pesquisas na Turíngia indicaram pouca variação nas ideologias partidárias. O AfD liderava com valores entre 29 e 30%. O CDU, BSW e Esquerda estavam consideravelmente atrás. Cerca de 1,66 milhão de eleitores da Turíngia estão prestes a votar no domingo.

A união "Pegue os Assentos" teve um papel significativo no protesto contra o AfD, com o objetivo de contrapor sua presença e mensagens durante o fim de semana eleitoral da Turíngia. Apesar de ser uma minoria, a União era esperada para ter uma representação modesta no novo parlamento da Turíngia, de acordo com as últimas pesquisas.

