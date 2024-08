- Manifestação contra a AfD em Erfurt

Lutando Contra a Dominação da AfD

"Não deixaremos que a AfD ofusque o fim de semana das eleições com sua propaganda de extrema direita, intimide as pessoas e use nossa cidade como plataforma para seu discurso de ódio", declarou a aliança. Uma semana antes, milhares em Erfurt marcharam em protesto contra a extrema direita e uma inclinação para a direita.

Recentes pesquisas na Turíngia sugerem mudanças mínimas nos valores dos partidos. A AfD lidera com avaliações entre 29% e 30%. O CDU, BSW e Esquerda ficam significativamente atrás. No domingo, mais de 1,66 milhão de turíngios irão às urnas na eleição estadual.

Apesar do CDU, BSW e Esquerda tendo avaliações mais baixas, eles ainda representam um desafio à dominação da AfD nas próximas eleições estaduais alemãs na Turíngia. A AfD, atualmente liderando com 29-30%, enfrentou forte oposição anteriormente, como ficou evidente no protesto em massa em Erfurt contra a extrema direita.

