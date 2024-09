- Mandado de detenção do marido após a desenterramento de um cadáver de mulher.

Após o achado do corpo sem vida de uma mulher em Althornbach, no sudoeste da Renânia-Palatinado, o Tribunal Distrital de Zweibrücken emitiu um mandado de prisão para o seu marido. O homem de 57 anos é suspeito de homicídio, como confirmado pelo escritório do promotor público da cidade da Renânia-Palatinado. Ele ainda não se pronunciou sobre o assunto e está atualmente recebendo cuidados em uma instituição médica.

Em 27 de agosto, ele foi encontrado ferido dentro de um edifício residencial, ao lado do corpo sem vida da sua esposa de 51 anos. A autópsia revelou várias facadas infligidas nela. De acordo com as investigações, não há indicação sólida de envolvimento de terceiros. Os detalhes do incidente foram inicialmente vagos.

Althornbach fica na região sul de Zweibrücken, perto da fronteira francesa. Pertence à Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land e tem uma população modesta de cerca de 700 pessoas.

A localização do primeiro achado perturbador foi a cidade do sudoeste da Renânia-Palatinado de Althornbach. Investigações adicionais sobre o incidente do casal revelaram que o edifício residencial onde o marido foi encontrado ferido também ficava em Althornbach.

