Manchin se recusa a apoiar Harris devido à sua promessa de corroer o obstáculo para cimentar os direitos ao aborto, expressando decepção: "Desonroso dela".

O senador da Virgínia Ocidental, conhecido por defender ferozmente a estratégia de obstrução poderosa no Senado, revelou à CNN na terça-feira que não apoiará sua candidatura presidencial - apesar de ter sugerido anteriormente que estava pronto para fazê-lo.

"Movimento decepcionante", comentou Manchin, que está se aposentando no final do ano, no Capitólio. "Ela sabe que o filibuster é a joia da democracia. É o único fator que mantém o diálogo e o trabalho conjunto. Se ela eliminar isso, então a Câmara com esteroides se tornará nossa realidade."

Agora que Harris prometeu desmantelar o filibuster para essa questão, Manchin confirmou que não a apoiará para a presidência.

"Isso não vai acontecer", afirmou. "Acredito que isso poderia potencialmente desmantelar nosso país, e meu país é mais importante para mim do que qualquer indivíduo ou ideologia. ... Acho que é a decisão mais prejudicial."

Os comentários de Manchin seguiram a declaração de Harris à Rádio Pública do Wisconsin esta semana de que "devemos abolir o filibuster para Roe".

Ao implementar essa mudança, o limiar de votação cairia de 60 votos para uma maioria simples de 51, permitindo que a legislação para proteger os direitos ao aborto avance.

Defensores do filibuster argumentam que sua preservação fomenta o acordo dentro do corpo, ao contrário da Câmara dos Representantes, onde as leis podem ser aprovadas pela maioria dos votos. Por outro lado, os oponentes argumentam que a estratégia foi utilizada para impedir que o Senado trate de legislação que conta com o apoio generalizado do público americano.

