Manchester United põe fim a uma série de 21 vitórias consecutivas do Manchester City

Um golo de Bruno Fernandes e um raro golo do defesa Luke Shaw foram suficientes para dar à equipa de Ole Gunnar Solskjaer uma vitória que aumentou a confiança no dérbi.

À entrada para o jogo da Premier League, o City não perdia em todas as competições desde 21 de novembro e enfrentava uma equipa do Untied em baixo de forma, com base nas recentes exibições.

No entanto, os visitantes precisaram apenas de 101 segundos para se adiantarem no marcador através de um golo de Fernandes, o 16º golo do talismã no campeonato. E o United mereceu os três pontos.

Apesar da derrota, o City continua com 11 pontos de vantagem no topo da tabela, mas o resultado fará maravilhas para as esperanças do United de garantir o segundo lugar.

"Perdemos e essa será a notícia, mas a [verdadeira] notícia são 21 vitórias seguidas. Esta é a notícia", disse Pep Guardiola à Sky Sports após o jogo. "Este resultado vai ajudar-nos muito a perceber o quão difícil é".

"Ainda há muitos jogos para jogar [...] temos de começar a ganhar novamente e no próximo jogo temos a oportunidade de o fazer", disse Guardiola.

O campeonato não é uma corrida de velocidade

O City não perdia na Premier League há 20 jogos, então ninguém poderia esperar o início perfeito do United.

Os anfitriões também não se podiam queixar da decisão de grande penalidade, com Anthony Martial a ser desajeitadamente derrubado por Gabriel Jesus.

Fernandes apareceu para bater o penálti e passar por cima do guarda-redes do City, Ederson, que poderia ter feito melhor em evitar o golo, depois de ter colocado uma mão forte no remate.

O mau começo parecia abalar o City, enquanto os atacantes do United se juntavam para pressionar no alto do campo.

Luke Shaw poderia ter facilmente duplicado a vantagem da sua equipa momentos depois, mas rematou diretamente para Ederson depois de a bola ter partido para ele na área.

Depois de sobreviver ao susto inicial com apenas um golo sofrido, o City começou a assentar e o jogo entrou no ritmo esperado.

A equipa de Guardiola começou a dominar a posse de bola, com o United a recuar e a tentar apanhar o rival no contra-ataque, um plano que funcionou para Solskjaer pouco depois do intervalo.

Dean Henderson, que substituiu o habitual guarda-redes titular David de Gea, lançou um lançamento preciso para Shaw, que avançou até à entrada da área do City. O lateral inglês teve espaço para marcar o segundo golo do United, após uma jogada individual com Marcus Rashford.

O segundo golo parecia ter abalado o City e o United começou a dominar a partida. Martial deveria ter feito o 3-0 depois de o francês ter desperdiçado uma simples jogada individual contra Ederson.

O United, que está invicto há 22 jogos fora de casa no campeonato, conseguiu manter a baliza a zero, apesar de uma pressão intensa nos últimos minutos.

"O campeonato não é uma corrida de velocidade, porque se fosse uma corrida de velocidade, teríamos perdido logo no início da época, porque perdemos dois jogos", disse Fernandes à Sky Sports após o jogo.

"É uma maratona. Há muitos jogos pela frente agora. Temos de dar o nosso melhor e não pensar nos outros, pensar apenas em nós e em ganhar os nossos jogos."

Liverpool em crise

Já na Premier League, o Liverpool sofreu a sexta derrota consecutiva em casa, em Anfield, diante do Fulham.

O atual campeão não se mostrou muito confiante e o seu adversário, ameaçado pela despromoção, conseguiu uma merecida vitória por 1-0.

Jurgen Klopp fez sete alterações na equipa inicial, numa tentativa de refrescar o plantel, mas assistiu aos mesmos problemas que têm atormentado a sua equipa desde o início do ano.

O golo surgiu de mais um lapso de concentração de Mario Lemina, que se aproveitou de um Mohamed Salah lento à entrada da área do Liverpool para rematar para o canto da baliza.

Os anfitriões, que permanecem em sétimo lugar na tabela, não conseguiram recuperar e, mais uma vez, pareciam desarticulados e sem força no ataque.

"Nunca tivemos um impulso na temporada, pelo menos na Premier League. Isso nota-se", disse Klopp à Sky Sports após o jogo.

"Ainda está nos rapazes, eles ainda têm tudo, mas no momento não podem mostrar isso", disse Klopp. "Seria uma obra-prima descobrir como mudamos isso da noite para o dia."

