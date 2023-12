Manchester United bate o Southampton por nove vezes e iguala recorde da Premier League

No ano passado, o Leicester City humilhou o Southampton pelo mesmo placar e, desta vez, foi um United impetuoso, igualando a maior margem de vitória da Premier League graças a quatro golos na primeira parte e cinco nos últimos 21 minutos.

O Southampton de Ralph Hasenhüttl também recebeu dois cartões vermelhos - um para o adolescente Alex Jankewitz nos primeiros 90 segundos da sua estreia na Premier League e um segundo quando Jan Bednarek cortou Anthony Martial na área.

Martial, Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Scott McTominay, Bruno Fernandes e Daniel James estiveram todos na lista de marcadores do United, enquanto Bednarek também sofreu um golo na própria baliza na primeira parte.

"Apesar de estarmos com dois homens a menos, temos de lutar mais", disse Hasenhüttl.

"Tentámos defender, mas é claro que quando se tem 90 minutos para trabalhar contra a bola é difícil.

"Já tivemos esta experiência na Premier League, ao sofrermos nove golos. Foram novamente nove, o que posso dizer? É muito dececionante e frustrante, mas já nos levantámos uma vez e vamos voltar a levantar-nos".

Depois da expulsão precoce de Jankewitz por uma pancada em McTominay, Wan-Bissaka abriu o marcador ao finalizar o cruzamento de Luke Shaw.

Rashford dobrou a vantagem do United antes de ver Bednarek desviar o seu cruzamento para a baliza do Southampton. Um cabeceamento de Cavani fez o 4-0 ao intervalo.

Os Saints aguentaram grande parte da segunda parte, mas Martial quebrou a resistência ao rematar contra Alex McCarthy após um controlo hábil na área.

McTominay marcou o sexto golo do United dois minutos depois, ao rematar rasteiro de fora da área.

O sétimo golo surgiu depois de uma revisão do árbitro assistente de vídeo ter considerado que Bednarek tinha derrubado Martial na área, com Mike Dean a mostrar um cartão vermelho ao defesa, apesar do que parecia ser um contacto mínimo.

Fernandes marcou o penalty antes de Martial marcar o seu segundo golo e James completar o marcador no prolongamento.

"Movemos a bola muito bem, rapidamente", disse o treinador do United, Ole Gunnar Solskjaer, cuja equipa está agora empatada em pontos com o líder da Premier League, o Manchester City.

"Usámos a largura, tivemos movimentos atrás, tivemos avançados que queriam marcar golos, até tivemos laterais a quererem marcar golos.

"Foi uma daquelas actuações que se tem de vez em quando e que se aprecia. Tenho a certeza de que todos gostaram de estar ali com a camisola do Man United."

A outra ocasião em que uma equipa venceu por uma margem de nove golos na Premier League foi a vitória do United sobre o Ipswich Town em 1995.

Duas equipas receberam dois cartões vermelhos na terça-feira, com o Arsenal a ver David Luiz e Bernd Leno serem expulsos na derrota por 2-1 frente ao Wolves.

O Sheffield United registou a sua terceira vitória da época ao vencer por 2-1 o rival da Premier League West Brom, enquanto o Crystal Palace derrotou o Newcastle pelo mesmo resultado.

