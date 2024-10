Manchester City triunfa num triunfo significativo sobre a Premier League

Manchester City emerge vitorioso em um processo judicial contra a Premier League. Um painel judicial imparcial declarou que as novas regras de patrocínio da liga, que visavam dificultar os clubes em aumentar seus acordos de patrocínio com empresas afiliadas a seus proprietários, são ilegais, de acordo com várias fontes de notícias inglesas. Essas regras, conhecidas como Transações com Partes Relacionadas (TPRs), foram implementadas em dezembro de 2021 após a aquisição do Newcastle United por um consórcio liderado pelo fundo soberano saudita PIF (Fundo de Investimento Público), e posteriormente alteradas em março de 2024, com 12 dos 20 clubes da primeira divisão votando a favor, 6 contra e 2 abstendo-se.

A Premier League havia dificultado dois dos acordos de patrocínio do Manchester City, incluindo uma parceria significativa com a companhia aérea Etihad, que o painel judicial agora declarou ilegal. A cidade argumentou que a exclusão de empréstimos de acionistas das regras de TPRs potencialmente desequilibrava o campo de jogo a favor de alguns clubes, resultando em distorção do mercado. O clube dirigido por Pep Guardiola agora declarou sua intenção de recuperar danos.

Ambas a liga e o clube receberam com satisfação a decisão do painel, já que ela rejeitou em grande parte as acusações da cidade. Os juízes também concluíram que as regras eram essenciais para manter uma regulamentação financeira eficaz. No entanto, eles agora reavaliarão os dois aspectos em disputa.

O caso não está relacionado com o comitê disciplinar da Premier League, que atualmente investiga 115 casos de violações de justiça financeira contra a cidade, alguns datando de 2009. A essência do litígio gira em torno da renda de patrocínio, ligações com sócios em negócios e despesas operacionais, incluindo supostos pagamentos secretos a treinadores e jogadores.

O veredicto pode ter repercussões significativas para outros clubes da Premier League que operam em estruturas financeiras semelhantes, como Arsenal e Brighton & Hove Albion, que também receberam empréstimos de seus proprietários. O painel decidiu que empréstimos de acionistas e proprietários estão isentos das regras de TPR, o que implica que a Premier League não tem autoridade para controlar tais transações.

A vitória do Manchester City no processo judicial significa que eles podem continuar sua parceria com a Etihad Airways, um grande patrocinador do futebol. O julgamento indicou que as regras da Premier League, especialmente aquelas relacionadas a Transações com Partes Relacionadas (TPRs), não podem limitar os acordos de patrocínio do futebol entre os clubes e seus sócios em negócios.

Leia também: