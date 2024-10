Manchester City iguala o recorde de 'invencidos', Borussia Dortmund marca cinco gols durante o primeiro tempo num encontro explosivo da Liga dos Campeões

Enquanto algumas das principais equipes do mundo exibiram sua força nesta temporada, vários azarões acabaram com suas lesões depois de enfrentar uma derrota devastadora.

CNN Esportes analisa os eventos encantadores de outra noite emocionante na Europa.

Manchester City quebra recorde de 'invencibilidade'

Manchester City tem reinado soberano na Premier League inglesa nas últimas temporadas e parece que seu reinado também se estende à Liga dos Campeões.

Após sua vitória por 4-0 sobre o Slovan Bratislava na terça-feira, o City igualou o recorde de invencibilidade da competição, sem conhecer a derrota em seus últimos 25 jogos, segundo a Opta.

O gerenciamento de Pep Guardiola resultou em 17 vitórias e 8 empates, igualando o recorde estabelecido pelo rival Manchester United em maio de 2009. A marca inclui suas conquistas na temporada em que o City conquistou sua primeira taça europeia em 2023.

O City terá a chance de ultrapassar o recorde quando enfrentar o Sparta Praga em 23 de outubro.

“É um prazer liderar essa equipe. Eu os amo e os valorizo”, disse Guardiola.

No entanto, o recorde vem com uma pequena ressalva.

Embora o City não tenha perdido durante sua série de 25 jogos, foi eliminado da competição.

Sua eliminação na temporada passada veio após dois empates contra o Real Madrid nas quartas de final, resultando eventualmente em uma derrota por pênaltis.

Celtic sofre derrota esmagadora

Enquanto isso, o Borussia Dortmund deu ao Celtic uma noite que eles gostariam de esquecer após uma vitória por 7-1.

O time escocês estava invicto nesta temporada antes do jogo, tendo também vencido sua primeira partida na Liga dos Campeões no início deste mês.

No entanto, recebeu uma lição dura de uma impressionante equipe do Dortmund, que teve muitas oportunidades de marcar mais.

O jogo já estava além de qualquer salvação no intervalo, com o Celtic se tornando o primeiro time britânico a sofrer cinco gols no primeiro tempo em uma partida europeia importante desde a temporada de 1997-98, segundo a Opta.

Emre Can deu ao Dortmund a vantagem inicial com um pênalti após nove minutos, antes que o visitante empatasse com Daizen Maeda.

Mas a resistência do Celtic não durou muito, e eles foram para o intervalo com uma desvantagem de 5-1 após um hat-trick de Karim Adeyemi e outro pênalti de Serhou Guirassy.

Guirassy então marcou outro gol no segundo tempo antes de Felix Nmecha fechar o placar.

“Há lições duras nesse nível, qualquer passe errado quando sua posição não estiver certa, você sofre as consequências”, comentou o técnico do Celtic, Brendan Rodgers, após o jogo.

“Isso serve como uma experiência de aprendizado significativa para nossos jogadores, que devemos usar em nossos próximos jogos nesse nível.”

Partidas desequilibradas

Esta temporada da competição parece diferente das anteriores à medida que o novo formato se consolida.

As equipes não competem mais em oito grupos de quatro na fase de grupos. Em vez disso, 36 times agora participam de uma única liga, com cada clube jogando oito partidas contra oito oponentes diferentes.

A UEFA acredita que a mudança permitirá que os times se testem contra uma gama mais ampla de oposição e afirma que os grandes clubes “irão colidir com mais frequência e mais cedo na competição” no novo formato.

No entanto, os jogos recentes apresentaram contrastes marcantes, à medida que os poderosos da Europa dominaram os times mais fracos com relativa facilidade.

Enquanto o City e o Dortmund saíram como vencedores fáceis na terça-feira, o Barcelona também derrotou o Young Boys por 5-0, e a Internazionale venceu o Red Star Belgrade por 4-0.

É cedo demais para tirar qualquer conclusão sobre o impacto do novo formato nos resultados desiguais ou se isso é mais um reflexo das vastas disparidades de riqueza entre os clubes contemporâneos.

Brest encanta com desempenho impressionante

Um time que está desafiando essa tendência é o Brest.

O time francês continuou sua impressionante campanha na nova temporada da Liga dos Campeões com uma vitória por 4-0 sobre o Red Bull Salzburg na terça-feira.

O Brest estreia na Europa após terminar em terceiro lugar na Ligue 1 no ano passado. O estreante marcou sua primeira vitória, um 2-1 sobre o time austríaco Sturm Graz no mês passado, e seguiu com uma impressionante apresentação fora de casa contra o Salzburg.

Abdallah Sima marcou dois gols e gols de Mahdi Camara e Mathias Pereira Lage completaram uma vitória confortável, colocando o Brest em segundo lugar na classificação da Liga dos Campeões.

O clube francês enfrentará um desafio assustador contra o campeão alemão, Bayer Leverkusen - que venceu a AC Milan em uma vitória tensa por 1-0 na terça-feira à noite - à medida que continua sua série invicta mais tarde neste mês.

Apesar da vitória por 4-0 do Manchester City sobre o Slovan Bratislava, mantendo seu recorde de invencibilidade na Liga dos Campeões, o futebol não sempre foi gentil com o time. A eliminação precoce nas quartas de final contra o Real Madrid na temporada passada serviu como um lembrete dos desafios neste esporte.

O Celtic, por outro lado, vinha desfrutando de sucesso na Liga dos Campeões nesta temporada, mantendo-se invicto até seu encontro com o Borussia Dortmund. A vitória por 7-1 do time alemão sobre o Celtic foi uma lição dura no futebol, destacando a forte competição neste esporte.

