Manchester City faz história ao vencer o Campeonato do Mundo de Clubes

Depois de já ter conquistado a Premier League, a Liga dos Campeões, a Taça de Inglaterra e a Supertaça, a equipa de Pep Guardiola soma agora cinco troféus este ano, tornando-se o primeiro clube inglês a conquistar todos estes títulos em simultâneo.

A última peça do quebra-cabeça veio em uma noite de muita emoção na Arábia Saudita, quando o Manchester City superou o adversário brasileiro.

"Mostrámos ao longo dos últimos 12 meses que somos a melhor equipa do mundo. Os nossos resultados provam-no e a consistência que temos conseguido tem sido espantosa", afirmou o capitão do clube, Kyle Walker, após o jogo, segundo a Sky Sports.

"Ganhar estes cinco troféus - para mim, os cinco maiores prémios disponíveis para nós - é incrível. Estou muito orgulhoso por ter feito parte disto e posso dizer honestamente que é uma honra jogar ao lado destes jogadores. Não podia pedir melhores companheiros de equipa".

Foram precisos apenas 40 segundos para o Manchester City abrir o ativo.

O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo errou um passe nas primeiras trocas de bola e deixou Nathan Aké livre para rematar de longe. O remate do defesa saiu ao lado do poste, mas o avançado Julián Álvarez estava no sítio certo para desviar o ressalto para a baliza com o peito.

O City continuou a mostrar-se perigoso e duplicou a vantagem antes do intervalo, depois de uma tentativa de cruzamento de Phil Foden ter sido desviada para a própria baliza pelo defesa do Fluminense, Nino.

O próprio Foden marcou o golo aos 72 minutos, depois de um remate à entrada da área.

A goleada ficou completa aos 88 minutos, quando Álvarez encerrou uma atuação brilhante com um chute certeiro no ângulo.

A defesa do City não foi testada durante todo o jogo, o que demonstra o domínio da equipa neste ano inesquecível.

"Como treinador, é disso que mais me orgulho: o facto de estarmos sempre presentes. Não importa o quanto ganhamos, não importa os troféus que levantamos, estamos lá novamente para lutar pelo próximo", disse o técnico do City, Guardiola, após a partida, de acordo com a Sky Sports.

"Ganhar o triplo foi verdadeiramente especial, mas ganhar mais dois troféus e ter agora estes cinco grandes títulos mostra a mentalidade única desta equipa, do clube e dos seus adeptos.

"É algo que nenhuma outra equipa inglesa alguma vez conseguiu e vamos recordar sempre este tempo incrível que passámos juntos."

O jogo terminou com algumas cenas desagradáveis, com uma briga entre jogadores no relvado após o apito final, mas o jogo será recordado como mais uma noite de sucesso para o City.

O campeão regressa a Inglaterra, onde tem pela frente uma difícil defesa do título na Premier League.

Atualmente, ocupa o quarto lugar na tabela e defronta o Everton no próximo jogo, na quarta-feira.

Fonte: edition.cnn.com