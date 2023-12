Malik McDowell, jogador dos Cleveland Browns, detido sob a acusação de atacar um agente da autoridade e de exposição pública

Um delegado do xerife do condado de Broward respondeu a uma queixa de um homem nu que caminhava perto de uma escola em Deerfield Beach, de acordo com o relatório. Depois de McDowell ter olhado para o adjunto e gritado um palavrão, "o arguido atacou-me a toda a velocidade (sic) com o punho fechado", refere o relatório.

O agente disse que, devido à proximidade, não lhe foi possível evitar o ataque, nem utilizar tácticas de desescalada ou uma arma não letal.

"O arguido empurrou intencionalmente o seu corpo contra mim e começou a desferir-me murros de punho fechado", disse o agente, de acordo com o relatório. "Os murros foram desferidos com extrema agressividade, tendo pelo menos um deles atingido o meu olho direito/área do tímpano."

O agente disse que ficou atordoado e sentiu dores extremas no local onde foi atingido, e que o jogador da NFL continuou o "ataque violento" desferindo golpes no topo da sua cabeça.

McDowell fugiu em seguida e, após uma perseguição a pé, foi accionada uma Taser. McDowell foi algemado e detido, de acordo com o relatório.

Para além das acusações de agressão agravada a um agente da autoridade e de obstrução à justiça com violência, McDowell é também acusado de exposição "devido ao facto de o arguido andar nu na rua, expondo os seus órgãos sexuais à vista do público - incluindo uma escola com crianças".

Adam Swickle, advogado de McDowell em Fort Lauderdale, disse à CNN por telefone: "Estamos a investigar para ver o que aconteceu. Esse é o único comentário que tenho neste momento".

De acordo com os documentos do tribunal, a fiança foi fixada em US $ 31.000 para as três acusações.

McDowell, de 25 anos, jogou em 15 jogos pelos Browns na última temporada, registando três sacks e 16 tackles a solo.

Um porta-voz dos Browns disse que a equipa está ciente do "incidente muito preocupante" e está a recolher mais informações.

"Compreendemos a gravidade deste assunto e os nossos pensamentos são para o bem-estar de todos os envolvidos", afirmou o porta-voz numa declaração enviada por correio eletrónico à CNN. "Não faremos mais comentários neste momento".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com