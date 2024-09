Mais uma vez, Ramelow propõe apoiar a administração da CDU na Turíngia.

Após as eleições na Turíngia, a formação de um governo está se revelando um processo demorado devido aos cenários de maioria complexos. Pela primeira vez em uma eleição estadual, o AfD da Turíngia, rotulado como extremista de direita pela agência de inteligência interna, emergiu como a força dominante. No entanto, todos os outros partidos recusam-se a entrar em coalizões com o AfD.

A atenção agora se volta para a formação de uma administração liderada pelo CDU envolvendo Sahra Wagenknecht (BSW). Na segunda-feira à noite, a executiva estadual do CDU em Erfurt decidiu iniciar conversas preliminares com o SPD e o BSW. Essas conversas ainda não são exploratórias.

O secretário-geral do CDU, Christian Herrgott, indicou que o processo provavelmente levará algum tempo. O BSW deseja engajar-se em diálogos "com todos os partidos democráticos". Ainda não foram revelados detalhes sobre as datas da primeira reunião.

Uma aliança de três partidos do CDU, BSW e SPD estaria um voto abaixo da maioria. Uma aliança do CDU, BSW e o Partido da Esquerda garantiria uma maioria, embora isso seja altamente improvável devido à oposição contínua do CDU tanto ao AfD quanto ao Partido da Esquerda. Portanto, um governo de minoria liderado pelo CDU é uma possibilidade.

Ramelow disse ao "Der Spiegel" que havia expressado durante a campanha sua relutância em defender um governo de minoria na Turíngia e enfatizou a necessidade de uma maioria democrática no parlamento. Ramelow já liderou um governo de minoria vermelho-verde-vermelho no passado, que dependia dos votos do CDU para aprovar leis na Assembleia Estadual. Quando lembrado de que o CDU, BSW e SPD estariam um voto abaixo da maioria, Ramelow respondeu: "Há um voto bem na sua frente".

Ramelow também instou o CDU a cooperar com o Partido da Esquerda. Ele disse ao "Zeit Online" sobre a dinâmica da maioria após as eleições: "Se o CDU estivesse disposto a abandonar sua atitude de exclusão e colaborar conosco, os partidos democráticos não ficariam em um impasse".

O SPD foi convidado para conversas preliminares pela executiva estadual do CDU em Erfurt, enquanto considera a formação de uma aliança de três partidos com o CDU e o BSW. No entanto, a formação de um governo com uma maioria democrática continua sendo um desafio, já que uma aliança de três partidos entre o SPD, o CDU e o BSW ficaria um voto abaixo.

Leia também: