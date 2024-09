Mais uma vez, os Estados Unidos entregam um lote questionável de submunições explosivas para a Ucrânia.

Os Estados Unidos estão aumentando sua ajuda à Ucrânia, prometendo entregar bombas de cluster como parte de um novo pacote de US$375 milhões (aproximadamente €337 milhões). Não é a primeira vez que eles entregam esses dispositivos explosivos à Ucrânia, apesar das dúvidas sobre seu uso.

O novo pacote de assistência militar inclui munição para lançadores de foguetes HIMARS, projéteis de artilharia em calibres 155mm e 105mm, veículos blindados e lanchas de patrulha. Todo o equipamento é retirado dos estoques militares dos EUA.

As bombas de cluster são bombas ou foguetes que explodem no ar, espalhando numerosos explosivos menores por uma ampla área. O problema é que uma grande quantidade desses explosivos menores não explode, se tornando detritos que representam um sério risco para civis. Mais de 100 países baniram seu uso, incluindo a Alemanha. No entanto, a Ucrânia alega que essas armas são essenciais para sua defesa contra a invasão russa e para recuperar territórios ocupados. A Rússia, por sua vez, já utilizou esses municípios em seu conflito contra a Ucrânia.

Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, os EUA ofereceram à Ucrânia cerca de US$56 bilhões (aproximadamente €50,3 bilhões) em ajuda militar. As bombas de cluster também foram incluídas nessas entregas, com os EUA confirmando o primeiro envio em julho do ano passado.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou que a Comissão supervisionará a distribuição da nova ajuda militar à Ucrânia, garantindo que ela chegue aos destinatários previstos. Apesar das preocupações internacionais sobre o uso de bombas de cluster, a Comissão defendeu a decisão, afirmando que são cruciais para a defesa da Ucrânia.

