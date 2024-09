- Mais uma condenação por "funções matrimoniais falsas".

Um gerente de necrotério com mais de 50 anos, conhecido informalmente como o "Enganador do Luto", recebeu uma sentença de dois anos e oito meses de prisão pelo Tribunal Regional de Rostock devido a práticas enganosas. O homem confessou abertamente seus atos desonestos no início do julgamento na segunda-feira. Ele enganou um casal idoso de grande quantia de dinheiro, atrasou pagamentos a artesãos e violou acordos de empréstimo. O tribunal ordenou a confiscação de cerca de 64.000 euros como reparação.

De acordo com a acusação, o juiz impôs a sentença, já que o réu não demonstrou nenhum sinal de arrependimento ou compreensão da imoralidade de suas ações durante o julgamento. A sentença foi alcançada por meio de um acordo de culpa. Em 2023, o gerente de necrotério foi julgado pelo mesmo tribunal e recebeu uma sentença de três anos e dez meses de prisão por enganar várias mulheres de grandes quantias de dinheiro e explorar sua dor emocional, de acordo com o tribunal. A sentença ainda não foi finalizada.

O caso do "Enganador do Luto" foi então levado ao Tribunal de Justiça por possível má conduta adicional, dada sua história de enganação. Apesar de cumprir sua sentença, suas ações desonestas ainda podem ter consequências sérias e ele pode enfrentar acusações de violar códigos de conduta profissional.

