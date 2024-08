- Mais jovens a receber sanções judiciais,Ministro líder percebe uma mudança na tendência

Em 2023, após vários anos de queda, o número de menores acusados de crimes na Renânia-Palatinado voltou a aumentar. Um total de 1,229 menores infratores, com idades entre 14 e 17 anos, foram documentados no ano anterior, conforme relatado pelo Ministro da Justiça Herbert Mertin em Mainz. Em contraste, havia 981 menores infratores condenados no ano anterior. Mertin declarou que isso marca um ponto de virada.

Não está claro se essa tendência vai continuar. A gama de incidentes que levaram a um aumento nas condenações de menores vai desde crimes contra o patrimônio até violações da autonomia sexual até danos físicos.

Foram proferidas seis sentenças de prisão perpétua no ano anterior.

As estatísticas também indicam um aumento nas condenações por crimes violentos e ofensas contra a autonomia sexual. Em 2023, foram registradas 2,548 condenações por crimes violentos, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. No entanto, o valor básico de 2022 foi o mais baixo dos últimos 25 anos, revelou o ministério.

Foram emitidas cinco condenações por homicídio em todo o estado, cada uma resultando em uma sentença de prisão perpétua. Além disso, foram feitas onze condenações por homicídio culposo ou tentativa de homicídio, e uma sentença de prisão perpétua foi imposta por uma tentativa de homicídio.

No total, 532 pessoas foram condenadas no ano passado por ofensas contra a autonomia sexual, incluindo doze mulheres. Os valores do ano ultrapassaram os de 2008 e os dois anos anteriores. Em 2023, 89 condenações relacionadas a abuso sexual de crianças, 254 relacionadas à disseminação de escritos ou conteúdo pornográfico e 78 relacionadas a assédio sexual.

O ministro também reconheceu um aumento nos crimes de extrema-direita, embora as estatísticas não forneçam diretamente informações sobre esses crimes. O ministério explicou que muitos delitos individuais provavelmente caem nessa categoria. Por exemplo, foram feitas 78 condenações por colocar em perigo o estado democrático constitucional – que inclui a distribuição de material de propaganda de organizações inconstitucionais e terroristas – após 53 no ano anterior. Além disso, 43 pessoas foram condenadas por incitação (ano anterior: 38).

No total, 30,129 pessoas foram condenadas na Renânia-Palatinado no ano passado, um aumento de 0,9% em relação a 2022. Isso contrasta com 955 (ano anterior: 863) absolvições. A proporção de homens entre os condenados foi de 81,5% em 2023.

De acordo com o ministério, a proporção de estrangeiros ou apátridas entre todas as pessoas condenadas foi de 32,5% em 2023. Excluindo os crimes contra a Lei de Residência e a Lei de Asilo, que só podem ser cometidos por estrangeiros ou apátridas, a proporção cai para 31,7%. O número dessas pessoas condenadas foi de 9,549 (ano anterior: 9,026).

Mertin atribuiu o aumento em alguns crimes, como furto, ao fato de que as restrições relacionadas à covid-19 que estavam em vigor nos anos anteriores foram levantadas. Ele acrescentou: "Devemos também considerar que o clima social na Alemanha pode ter um papel a jogar."

A fraude para fins lucrativos, muitas vezes conhecida como "golpe do avô", envolve casos em que os golpistas se fazem passar por familiares próximos pelo telefone, geralmente explorando idosos, e pedem dinheiro. Muitos desses crimes são cometidos usando telefones celulares, explicou Mertin.

Nos últimos anos, um método chamado "dumping de torre de celular" tem sido significativo na identificação de perpetradores. Isso envolve a coleta de dados de movimento de usuários de celular presentes em uma determinada área de torre de celular em um momento específico. No entanto, o Tribunal Federal de Justiça decidiu em janeiro que esse método não é permit

