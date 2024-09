- Mais de vinte mil casos suspeitos de ameaças inerentes à protecção da criança.

Na Baviera, o número de suspeitas de problemas de bem-estar infantil apresentou uma ligeira queda. No ano passado, as agências de bem-estar juvenil relataram 20.295 avaliações de risco suspeitas, segundo a Office of State Statistics. Em 2022, o número chegou a 21.102.

Em 2023, foram registrados 2.621 casos de riscos agudos e 2.202 casos de riscos latentes de bem-estar infantil. As causas primárias incluíram sinais de negligência e abuso mental ou físico.

Em 7.285 avaliações de risco, não foram identificados problemas de bem-estar infantil, mas foi necessária assistência. Por outro lado, em 8.187 casos, não foram detectados problemas de bem-estar infantil nem a necessidade de assistência adicional.

As equipes de bem-estar juvenil costumam receber dicas da polícia, dos tribunais ou do Ministério Público. As escolas vêm em segundo lugar, seguidas por conhecidos ou vizinhos. Às vezes, os casos também são relatados anonimamente.

Um problema de bem-estar infantil surge quando a saúde física, mental e emocional de uma criança ou adolescente é significativamente prejudicada devido às ações ou omissões dos pais ou de terceiros. Isso pode levar a danos temporários ou permanentes no desenvolvimento da criança. Isso pode se manifestar de várias formas, como negligência ou abuso psicológico ou físico.

Se houver sinais de que o bem-estar de uma criança ou adolescente está em risco, a equipe de bem-estar juvenil é obrigada a realizar uma avaliação de risco.

Enfrentando um aumento no número de casos relatados, as agências de bem-estar juvenil da Baviera estão explorando opções para fortalecer seus recursos e abordar esses problemas de forma mais efetiva nos próximos anos.

