- Mais de um quarto de século de troca de informações da polícia na fronteira.

Durante mais de duas décadas, oficiais alemães e franceses têm colaborado secretamente e discretamente ao longo de sua fronteira compartilhada com fins de segurança interna. Funcionários das forças policiais federais e estaduais, bem como agentes alfandegários, compartilham dados e informações com seus colegas franceses 24 horas por dia em uma sala aberta e arejada localizada em Kehl.

Maxime Fischer, o gerente alemão dessa operação conjunta, conhecida como Centro Conjunto, afirmou: "Fomos os pioneiros desse conceito". Antes de sua criação, não havia um centro semelhante na Europa. Atualmente, existem aproximadamente 60 desses centros.

"É um projeto verdadeiramente europeu, mas com os pés no chão", explicou Fischer à Agência de Imprensa Alemã no distrito de Ortenaukreis. Alain Winter, seu colega francês, acrescentou: "Nosso objetivo final é tornar a fronteira invisível para nossas operações".

O centro foi inaugurado em 10 de maio de 1999 em Offenburg, de acordo com o Ministério do Interior. Em 2002, mudou-se para Kehl, oferecendo uma vista impressionante da Catedral de Estrasburgo do outro lado do Reno. Uma cerimônia comemorativa está marcada para essa ocasião, com a presença do Ministro do Interior Alemão Thomas Strobl (CDU) e Josiane Chevalier, Prefeita da região do Grande Leste.

Hub de Segurança e Inteligência

Essa instalação funciona principalmente como um hub de informações. Cerca de 60 funcionários, metade alemães e a outra metade franceses, servem como pontos de contato para as forças de segurança, mas não para cidadãos. Verificações de fronteira, como as realizadas na ponte europeia próxima entre Kehl e Estrasburgo, não fazem parte de suas responsabilidades.

"Nossa principal ênfase é em atividades criminosas de pequeno e médio porte", observou Fischer. Isso inclui investigações e buscas que afetam a área de fronteira. O centro também está envolvido em incidentes de segurança maiores, como os ataques de incêndio em várias instalações ferroviárias francesas em julho, logo no início dos Jogos Olímpicos de Paris.

Ajuda na Recuperação de Caravanas Roubadas

Caso uma caravana com um rastreador GPS seja roubada do lado alemão do Reno, o proprietário geralmente notifica a polícia local, que, por sua vez, passa a informação para o quadro de comando de Kehl. "O colega alemão então comunica o problema ao seu colega francês, iniciando uma busca na França", explicou Fischer. "Os veículos geralmente podem ser localizados por meio do sinal GPS, frequentemente na autoestrada".

Winter então contou um incidente muito mais complexo e semelhante a um filme de crime. "Tivemos um sequestro de criança no lado francês. O pai levou a criança da saída da escola e dirigiu-se para a Dinamarca". Havia uma comunicação constante entre os serviços francês e alemão. "Só tínhamos o número da placa do carro. O homem acabou sendo apreendido em uma área de serviço da autoestrada".

Pedidos da Martinica

No ano passado, o centro germano-francês recebeu mais de 21.000 pedidos. "Mesmo que haja problemas na Martinica, a ilha caribenha francesa, são feitos pedidos para o nosso serviço", apontou Winter. Embora a maioria dos pedidos venha dos departamentos de fronteira, um número crescente agora vem de todo o país - incluindo departamentos ultramarinos.

Os ministros do Interior de ambos os países estão em negociações para modernizar o Acordo de Mondorf de 1997, que rege a colaboração mais próxima entre as unidades policiais e alfandegárias. De acordo com Fischer, esse é um tratado antigo. "Berlim e Paris reconheceram que não operamos apenas na fronteira, mas também no território nacional", resumiu Winter. No entanto, ainda não foi determinado o cronograma para um novo tratado.

"Aqui falamos francês e alemão"

As barreiras linguísticas não deveriam ser um problema em Kehl. "Normalmente, o inglês é utilizado entre Paris e Berlim", comentou Winter. "Ici, on parle en français et en allemand" ("Aqui falamos francês e alemão."), disse com um toque de orgulho.

Embora haja áreas distinctamente alemãs e francesas dentro da sala aberta, as divisões tradicionais de responsabilidades já não são aplicáveis. "Todo mundo faz todas as tarefas", é o lema oficial. Por exemplo, durante os horários fora do expediente ou nos fins de semana, um pedido da Polícia Federal pode ser tratado por um funcionário estadual ou agente alfandegário e, em seguida, encaminhado para um gendarme francês. Essa obrigação agora vai além da rotina diária, de acordo com Fischer. "Podem nos fornecer informações?" - são perguntas da Alemanha, caso haja qualquer ataque ou perturbação na França.

