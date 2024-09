Mais de sessenta e seis indivíduos morreram no Nepal devido a graves enchentes.

Intensas chuvas torrenciais estão inundando o vale que cerca da capital do Nepal, Kathmandu. Muitas pessoas estão presas em telhados ou dentro de seus veículos, já que deslizamentos bloqueiam estradas. Cerca de 3.000 oficiais de lei estão em serviço, mas não conseguem salvar todo mundo.

Pelo menos 66 vidas foram perdidas no Nepal devido a enchentes e deslizamentos. Em todo o país, pelo menos 69 pessoas estão desaparecidas e 60 ficaram feridas, segundo o ministério do interior. Cerca de 1.053 pessoas foram resgatadas no vale de Kathmandu, informou um porta-voz das autoridades à Agência Alemã de Notícias.

Rios vizinhos transbordaram e propriedades foram submergidas perto da capital. Cidadãos esperam em telhados ou navegam pela água em busca de segurança. Cerca de 3.000 oficiais de lei estão em serviço, alguns com helicópteros e lanchas.

Muitas estradas principais para a capital estão bloqueadas por deslizamentos, deixando centenas de viajantes presos. Todos os voos domésticos saindo de Kathmandu foram suspensos. Há um bloqueio noturno em rodovias principais para reduzir o risco de acidentes devido a deslizamentos. As autoridades esperam mais chuva nos próximos dias.

A estação chuvosa na Ásia do Sul geralmente ocorre entre junho e setembro, resultando na morte de centenas de pessoas e animais todos os anos. Durante esse período, 70 a 80 por cento da precipitação anual ocorre. Embora a chuva seja essencial para a agricultura, também causa danos consideráveis - destruindo casas, desencadeando deslizamentos de terra e inundando estradas. Especialistas sugerem que a mudança climática está causando inundações mais frequentes e severas.

A Comissão expressou preocupação com o aumento do número de mortes e desaparecidos devido às enchentes e deslizamentos causados pela monção no Nepal. Como resultado, a Comissão instou o governo a acelerar os esforços de socorro e estratégias de gerenciamento de desastres.

