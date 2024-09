Mais de quarenta procuradores-gerais do estado defendem a inclusão de rótulos de advertência do Cirurgião Geral nas plataformas de mídia social.

Como Promotores Públicos, ocasionalmente discordamos sobre questões importantes, mas todos temos uma preocupação constante com o bem-estar dos jovens em nossas jurisdições, e as plataformas de mídia social impulsionadas por algoritmos representam uma ameaça à segurança desses jovens, como afirmaram 42 promotores distritais em uma comunicação ao Congresso.

Vários estados iniciaram ações legais contra várias corporações de mídia social, como a Meta e o TikTok. Eles argumentam que é necessária mais ação em Washington para informar as pessoas sobre os riscos que as plataformas de mídia social representam.

"Além das iniciativas históricas dos estados, essa preocupação generalizada requer intervenção federal - e um alerta do Cirurgião-Geral sobre as plataformas de mídia social, embora não resolva completamente o problema, seria uma medida impactante para reduzir o risco de dano aos jovens", afirmaram os promotores distritais.

O comunicado refletiu grande parte do que o Cirurgião-Geral Vivek Murthy destacou em um artigo contundente publicado no New York Times em junho, que estabeleceu um paralelo entre os aplicativos (TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, etc.) e cigarros prejudiciais.

Murthy citou vários estudos, incluindo um estudo de 2019 publicado na JAMA pela Associação Médica Americana, que indicou que adolescentes que passam três horas por dia em mídias sociais dobram seu risco de depressão. De acordo com uma pesquisa da Gallup, os adolescentes passam quase cinco horas por dia em aplicativos de mídia social.

"Todos precisam estar cientes dos riscos associados a essas plataformas de mídia social", disse a Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, em um comunicado. "O alerta do Cirurgião-Geral é um passo inicial valioso para aumentar a conscientização sobre esse assunto, e espero que os rótulos de advertência sejam implementados rapidamente para aumentar a conscientização sobre essa questão."

James já teve vários conflitos com corporações de mídia social, liderando um processo contra a Meta em outubro de 2023. A ação acusou a Meta, a empresa mãe do Facebook e do Instagram, de infligir danos irreparáveis à saúde mental de jovens adultos.

Fixar uma advertência nas aplicações de mídia social requer aprovação do Congresso.

Em uma entrevista à CNN em junho, Murthy afirmou que "é fundamental que os pais estejam informados sobre o que sabemos agora, ou seja, que há prejuízos significativos associados ao uso de mídias sociais".

Murthy defendeu que o Congresso inclua uma disposição para adicionar rótulos de advertência aos aplicativos que ele descreveu como exacerbando uma crise de saúde mental que deixa grande parte dos pais impotentes.

Até agora, o Congresso ignorou o pedido de Murthy para apresentar um projeto de lei que exija rótulos de advertência. No entanto, o Senado aprovou este verão a Kids Online Safety Act - uma proposta apoiada pela Microsoft, X e Snap - que obrigaria as empresas de tecnologia a proteger as crianças do conteúdo online prejudicial e assumir a responsabilidade quando suas plataformas causam danos.

A influência da indústria tecnológica estende-se ao setor empresarial, já que gigantes tecnológicos como a Meta e o TikTok enfrentam desafios legais de vários estados devido ao seu impacto nos jovens. Reconhecendo a gravidade da situação, o Cirurgião-Geral sugeriu uma intervenção federal, incluindo um alerta do Cirurgião-Geral e potenciais rótulos de advertência nesses aplicativos.

