- Mais de quarenta marcos históricos permitem o acesso em um domingo.

No próximo domingo, mais de 40 monumentos históricos em Sarre abrirão suas portas para o Dia Aberto do Patrimônio. Este ano, o tema nacional é "Testemunhas do Tempo: Narrativas da História". Em todo o país, cerca de 6.000 locais históricos e 500 roteiros de patrimônio estão participando.

Em Sarre, os amantes da história podem visitar a fortaleza de Saarlouis, construída entre 1680 e 1686, ou o castelo de Burg Siersburg, mencionado desde o século 12. Em Saarbrücken, um sítio arqueológico sob a praça do castelo pode ser explorado em uma visita guiada. Em Neunkirchen, um abrigo antiaéreo construído em 1939/1940 nos terrenos da antiga siderúrgica está aberto para visitas.

Também estão disponíveis visitas guiadas no sítio do Patrimônio Mundial da UNESCO, a Fábrica de Ferro de Völklingen, a última sobrevivente da era industrial. A casa flutuante de madeira do Clube de Canoagem de Saarbrücken também pode ser vista. Em Wadern, as ruínas do castelo de Burg Dagstuhl servem como um marco proeminente, enquanto em Spiesen-Elversberg, é a Torre do Galgenberg.

