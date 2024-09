Mais de dez migrantes morrem ao tentar atravessar o Canal da Mancha

Em uma tentativa de atravessar o Canal da Mancha, pelo menos dez migrantes perderam a vida na França. O barco, que transportava aproximadamente 60 pessoas, desintegrou-se, segundo os relatórios da prefeitura local. A possibilidade de mais vítimas é alta. Várias pessoas ficaram gravemente feridas, revelou o jornal local "La Voix du Nord".

Este incidente marca o mais trágico envolvendo um barco de migrantes com destino ao Reino Unido desde o início do ano. Um total de 25 migrantes perdeu a vida durante suas tentativas. De acordo com estatísticas britânicas, cerca de 22.000 pessoas tentaram fazer a travessia desde o início do ano. Em uma única segunda-feira, mais de 350 pessoas zarparam.

Vários migrantes começaram sua perigosa jornada rumo ao Reino Unido neste ano, e vários outros infelizmente perderam a vida durante essas tentativas. De acordo com as estatísticas locais, cerca de 2.000 migrantes tentaram entrar no Canal da Mancha todas as segundas-feiras desde janeiro.

Leia também: