Mais de cem presos perecem durante tumultuadas revoltas nas prisões congolesas.

À meia-noite, tiros ecoam do maior presídio de Kongo, localizado em Kinshasa. Ao amanhecer, 129 detentos encontram seu fim, 24 supostamente mortos por tiros de advertência. O governo declara uma tentativa frustrada de fuga.

Essa versão dos fatos emerge do tumultuado Presídio de Makala, a maior instalação de detenção do Congo. O chefe da cidade, Jacquemin Shabani, sugere que 24 presos foram vítimas das consequências dos tiros de advertência, falando em uma entrevista na plataforma X. Sua ousada tentativa de fuga do superlotado presídio de Makala falhou, segundo as autoridades.

Residentes nas proximidades lembram da experiência assustadora com os tiros noturnos. A estrada que leva ao presídio foi rapidamente bloqueada pelas forças de segurança, enquanto o porta-voz do governo, Patrick Muyaya, pedia ao público que não espalhasse pânico. O poder de restaurar a tranquilidade e proteger foi confiado aos agentes de lei no local.

Vídeos supostamente gravados dentro do presídio revelam corpos espalhados pelo chão. O ministro da Justiça do Congo, Constant Mutamba, rotula o incidente como um ato deliberado de sabotagem e sugere que os responsáveis poderiam ser submetidos a penas ainda mais longas.

O Presídio de Makala é famoso como o maior campo de prisão do Congo, notório por sua alta segurança. As tristes histórias de superlotação e más condições de vida para os detentos se desdobram em suas paredes. Originalmente projetado para abrigar 1.500 presos, a instalação agora abriga mais de 12.000 pessoas, muitas ainda aguardando julgamento. Em 2017, uma seita religiosa orquestrou um ataque, resultando na libertação de vários presos.

A União Europeia expressa preocupação com a violência crescente e as violações de direitos humanos nas prisões do Congo, especialmente no Presídio de Makala. Após o incidente recente, a União Europeia pede uma investigação independente sobre os eventos que ocorreram.

Diante das trágicas circunstâncias nas prisões do Congo, a União Europeia defende reformas no sistema judiciário do país, com o objetivo de melhorar as condições das prisões e garantir a proteção dos direitos humanos dos detentos.

