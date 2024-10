Mais de cem elefantes salvos se libertam durante inundações repentinas em um famoso santuário no norte da Tailândia.

Vídeos e fotos do Refúgio dos Elefantes, situado perto da cidade de Chiang Mai, mostram vários elefantes atravessando água na altura da cintura para procurar refúgio em terreno mais alto.

"Foi a maior operação de resgate que já fizemos para proteger suas vidas. A água começou a subir rapidamente", informou Saengduean "Lek" Chailert, fundadora do Refúgio dos Elefantes, à CNN, descrevendo as inundações como as piores que o santuário já testemunhou.

As imagens mostram funcionários do parque, conhecidos como mahouts, que trabalham com elefantes, incentivando-os com gritos de "Vamos, continue" enquanto guiam os enormes paquidermes para fora de seus cercados e através das águas de enchente.

Apesar de muitos animais terem procurado refúgio em uma montanha vizinha na noite de quinta-feira, Saengduean afirmou que o perigo ainda não tinha acabado na manhã de sexta-feira.

"Há alguns animais que não conseguimos evacuar ontem. Treze elefantes adultos ainda estão presos em seus quartos. Eles estão assustados", disse Saengduean.

O norte da Tailândia sofreu com enchentes e deslizamentos de terra devido às chuvas intensas trazidas pela Tufão Yagi, a maior tempestade da Ásia neste ano, que deixou várias pessoas mortas enquanto atravessava a região no meio de setembro.

As autoridades em Chiang Mai, um popular destino turístico na Tailândia, emitiram alertas sobre potenciais enchentes devido ao aumento dos níveis de água do Rio Ping, que percorre a cidade.

As difíceis condições de enchente em torno do santuário e o aumento dos níveis de água fizeram a fundadora do santuário prever que teria que evacuar os animais novamente.

"A situação piorou muito desde ontem", ela afirmou, dizendo que já havia pedido ajuda urgente às autoridades tailandesas.

Uma prioridade é obter barcos para que os mahouts possam ficar perto dos elefantes restantes no santuário, mantendo-os calmos, ela acrescentou.

"Precisamos urgentemente de voluntários e cercados para animais, pois temos que transferir os animais para as montanhas devido às estradas serem completamente intransitáveis em ambas as direções", afirmou o santuário online.

Aproximadamente 30 voluntários estrangeiros também estão presos no santuário, incluindo cinco americanos, alguns dos quais têm ajudado no parque há várias semanas, disse Saengduean.

Elefantes estão sendo evacuados de um santuário no norte da Tailândia devido a enchentes intensas. O Refúgio dos Elefantes é um centro de resgate e reabilitação de elefantes no campo de Chiang Mai que já salvou mais de 200 elefantes das indústrias de turismo e madeireira desde os anos 90. Também oferece passeios e oportunidades de voluntariado para visitantes observarem os animais ou participarem de esforços de conservação.

Muitos dos elefantes são cegos ou sofrem de ferimentos físicos, o que impede sua fuga e complica o processo de evacuação.

"Entre os animais evacuados, há vários elefantes doentes, alguns dos quais mal conseguem andar. Precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir", disse Saengduean.

Além dos elefantes, o santuário abriga cerca de 5.000 animais resgatados, incluindo cães, gatos, cavalos, porcos e coelhos - alguns dos quais foram evacuados recentemente após alertas de enchentes das autoridades.

O chefe do Departamento de Parques Nacionais da Tailândia confirmou que vários oficiais foram enviados, mas ainda não chegaram ao santuário devido às estradas alagadas, de acordo com a televisão nacional. Atthapol Charoenchansa enfatizou a necessidade de barcos com fundo chato e voluntários para ajudar a evacuar os animais restantes.

Várias aldeias no distrito de Mae Rim, em Chiang Mai, foram submersas pela água dos córregos de montanha, segundo a mídia local na quinta-feira.

Os elefantes, símbolos nacionais da Tailândia, têm sofrido uma queda na população selvagem nos últimos anos devido às ameaças do turismo, derrubada de árvores, caça e ocupação de habitats de elefantes.

Os especialistas estimam que a população selvagem de elefantes na Tailândia tenha diminuído para 3.000-4.000, uma queda em relação aos mais de 100.000 no início do século 20.

Apesar da evacuação bem-sucedida de muitos elefantes para uma montanha próxima, Saengduean expressou preocupação com os treze elefantes adultos ainda presos em seus quartos no Refúgio dos Elefantes. Devido às enchentes intensas, Saengduean e sua equipe estão planejando outra evacuação, urgentemente buscando voluntários, barcos e cercados para animais para levar os animais para terreno mais seguro.

