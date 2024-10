Mais de cem elefantes salvos se libertam durante fortes inundações em um famoso santuário localizado no norte da Tailândia.

No Parque Santuário de Elefantes, localizado próximo a Chiang Mai, surgiram recentemente imagens e vídeos intensos que mostram cerca de cinquenta elefantes a atravessar águas até à cintura em busca de terreno mais elevado devido a uma ameaça iminente.

Saengduean “Lek” Chailert, fundadora do parque, falou com a CNN, destacando que os níveis de água subiram rapidamente, tornando necessária a maior evacuação da história do parque para salvar a vida dos elefantes. Ela classificou estas inundações como as mais graves que o parque já enfrentou.

Imagens divulgadas mostram funcionários do parque, conhecidos como mahouts, encorajando os elefantes com gritos como "Vamos, continuem!" enquanto os levam para fora de suas jaulas e lutam contra as águas das inundações.

Enquanto muitos animais encontraram refúgio em uma montanha próxima na noite de quinta-feira, Saengduean explicou que o perigo ainda não tinha passado com o nascer do sol.

"Há alguns animais que não conseguimos evacuar ontem. Treze elefantes adultos ainda estão confinados em suas jaulas e estão em pânico", afirmou ela.

A Tailândia central tem lutado contra inundações e deslizamentos de terra devido às chuvas torrenciais causadas pela Tufão Yagi, a tempestade mais poderosa da Ásia neste ano, resultando em numerous vítimas enquanto atravessava a região no meio de setembro.

Os moradores de Chiang Mai, um destino turístico popular na Tailândia, foram alertados para o potencial de inundações, uma vez que os níveis de água no Rio Ping, que atravessa a cidade, alcançaram níveis preocupantes.

Dado o alcance das inundações que afetam o parque e a subida contínua da água, Saengduean mencionou que eles podem precisar executar uma evacuação pela segunda vez.

"A situação é muito pior do que ontem", ela comentou, acrescentando que havia pedido assistência imediata às autoridades tailandesas.

Uma das prioridades é garantir barcos para permitir que os mahouts permaneçam no parque com os elefantes restantes, mantendo-os calmos, ela afirmou.

"Precisamos urgentemente de voluntários e gaiolas para animais, uma vez que temos de realocar os animais para as montanhas devido às estradas estarem completamente bloqueadas em ambas as direções", afirmou o parque no Facebook.

Aproximadamente trinta voluntários estrangeiros também estão presos no santuário, incluindo cinco americanos que têm ajudado no parque há várias semanas, confirmou Saengduean.

O Parque Santuário de Elefantes é um centro de resgate e reabilitação de elefantes na zona rural de Chiang Mai, que já resgatou mais de 200 elefantes da indústria do turismo e da exploração florestal desde sua fundação na década de 1990. Também oferece passeios e programas de voluntariado que permitem aos visitantes observar os animais ou participar de esforços de conservação.

Muitos dos elefantes são cegos ou sofrem de ferimentos físicos, o que torna sua fuga e tentativas de evacuação desafiadoras.

"Entre os animais evacuados, há muitos elefantes doentes, alguns mal conseguem andar. Tivemos que ajudá-los a alcançar a base da montanha. Precisamos urgentemente de assistência", disse Saengduean.

Além dos elefantes, o parque abriga cerca de 5.000 outros animais resgatados, como cães, gatos, cavalos, porcos e coelhos - muitos dos quais foram evacuados após o lançamento de um alerta de enchente pelas autoridades nos últimos dias.

Várias comunidades no distrito de Mae Rim, em Chiang Mai, foram submersas pela água dos desmoronamentos de cima, segundo a mídia local na quinta-feira.

Os elefantes, o animal nacional da Tailândia, têm sofrido uma queda significativa em sua população nas últimas décadas devido ao turismo, à exploração florestal, à caça ilegal e à ocupação humana dos habitats dos elefantes.

Os especialistas preveem que a população de elefantes selvagens na Tailândia tenha diminuído para 3.000-4.000, uma queda significativa em relação aos mais de 100.000 no início do século XX.

Apesar dos desafios contínuos, Saengduean planeja organizar outra viagem às montanhas para os elefantes e outros animais presos. Devido aos bloqueios nas estradas, eles precisam urgentemente de voluntários e gaiolas para essa viagem de evacuação.

Leia também: