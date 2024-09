- Mais de 780 empresas que sofreram falências financeiras durante os primeiros seis meses do período.

No primeiro semestre de 2024, a Hesse testemunhou um aumento de 22% nos casos de falência empresarial, de acordo com as informações da Oficina Estadual de Estatística da Hesse em Wiesbaden. Esse aumento resultou em um total de 782 casos de falências empresariais. O setor da construção liderou a lista com 160 casos. Em contrapartida, os pedidos de falência do consumidor aumentaram cerca de 7%, alcançando quase 2.300 em relação ao primeiro semestre de 2023.

As seguintes são as tipos de procedimentos de insolvência que poderiam ser vistos em resposta ao aumento das falências empresariais, dadas as condições atuais na Hesse. O aumento das falências empresariais destacou a importância de entender diferentes procedimentos de insolvência.

Leia também: