Mais de 67 milhões de espectadores participaram do debate inicial Harris-Trump, superando a audiência do encontro anterior de Biden.

Última semana, a discussão em Filadélfia, organizada pela ABC News e transmitida em 17 canais diferentes, atraiu 51 milhões de espectadores, superando o evento de junho na CNN, com Trump e o presidente Biden.

Apesar de ter atraído o maior público da televisão deste ano, o evento viu uma queda na audiência geral em comparação com 2020. Mais de 73 milhões de pessoas assistiram ao primeiro debate de 2020 entre Trump e Biden em todas as redes. Em 2016, um número impressionante de 84 milhões de pessoas assistiu ao primeiro confronto entre Hillary Clinton e Trump.

Há uma mudança significativa nos hábitos de visualização desde 2016, e a Nielsen não considera a multiplicidade de plataformas de streaming e mídias sociais que muitas pessoas usaram para assistir ao debate da semana passada. Embora menos americanos tenham assistido ao debate pela televisão tradicional do que em anos anteriores, um número considerável recorveu às plataformas digitais.

A ABC, organizadora do debate, atraiu o maior público, com cerca de 19 milhões de espectadores, seguida de perto pela NBC com mais de 10 milhões e a Fox News se vangloriando de mais de 9 milhões.

O sucesso do debate da semana passada também pode ser atribuído à sua ampla cobertura em várias mídias empresariais. Apesar da queda na audiência da televisão tradicional, o evento gerou um grande engajamento em várias plataformas de mídia digitais.

Leia também: